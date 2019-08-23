Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T17:05Z
https://ria.ru/20190823/1557821205.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155779/89/1557798937_0:43:3078:1774_1036x0_80_0_0_7c2d47f3d2e97674f5256e4b96b82ead.jpg
РИА Новости
Туризм

Кириенко: место проведения "Тавриды-Арт" должно стать туристической Меккой

17:00 23.08.2019 (обновлено: 17:05 23.08.2019)
296
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Бухта Капсель в Судаке, где проходит фестиваль "Таврида-Арт", должна появиться во всех туристических справочниках и на открытках Крыма и стать туристической Меккой, заявил первый замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
"Пространство творчества продолжается, а возможности для того, чтобы привлекать сюда жителей соседних территорий и сделать это место такой туристической Меккой, которая должна быть на всех туристических справочниках, на всех фотографиях, есть", - сказал Кириенко журналистам.
По его словам, он верит, что место проведения "Тавриды", а также созданные там арт-объекты вскоре появятся "на всех туристических справочниках и открытках Крыма".
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходит 20-26 августа в Крыму.
Как рассказал Кириенко, на фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогут получить гранты размером до трех миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
29 июля, 15:12РИА Новости
Доходы Крыма от туризма выросли на четверть
1120011
ТуризмТуризмтуристыСудакНовости - ТуризмКрым
Рекомендуем
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму объяснили, почему украинцы приезжают отдыхать на полуостров
РИА
Новости
Судно космической связи Космонавт Виктор Пацаев в Музее Мирового океана в Калининграде
Электронные визы в Калининград за месяц получили десять тысяч иностранцев
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Названы города, в которые путешественники возвращаются несколько раз в год
Машина скорой помощи в Турции
В Бодруме задержали сотрудников отеля, где пострадала девочка из России
Лента
новостей
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков
Михалков назвал "Тавриду" потрясающей по энергетике площадкой
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Саудовская Аравия планирует принимать 100 миллионов туристов в год
Ресторан гостиницы Савой
АТОР: спрос на дорогие отели в России растет за счет невыездных туристов
Представители ОБСЕ
ДНР передала наблюдателям ОБСЕ информацию о ситуации в Горловке
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце
Польша намерена торговать СПГ из США в Азии и Южной Америке
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
Журналистов Guardian, назвавшей Крым российским, пригласили на полуостров
Автомат Калашникова
В ЛНР рассказали о задании задержанного агента СБУ
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США подтвердили введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Освобожденный Хан-Шейхун
Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния