Кириенко: место проведения "Тавриды-Арт" должно стать туристической Меккой

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Бухта Капсель в Судаке, где проходит фестиваль "Таврида-Арт", должна появиться во всех туристических справочниках и на открытках Крыма и стать туристической Меккой, заявил первый замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.

"Пространство творчества продолжается, а возможности для того, чтобы привлекать сюда жителей соседних территорий и сделать это место такой туристической Меккой, которая должна быть на всех туристических справочниках, на всех фотографиях, есть", - сказал Кириенко журналистам.

По его словам, он верит, что место проведения "Тавриды", а также созданные там арт-объекты вскоре появятся "на всех туристических справочниках и открытках Крыма".

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходит 20-26 августа в Крыму.