Кириенко: место проведения "Тавриды-Арт" должно стать туристической Меккой

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Бухта Капсель в Судаке, где проходит фестиваль "Таврида-Арт", должна появиться во всех туристических справочниках и на открытках Крыма и стать туристической Меккой, заявил первый замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
"Пространство творчества продолжается, а возможности для того, чтобы привлекать сюда жителей соседних территорий и сделать это место такой туристической Меккой, которая должна быть на всех туристических справочниках, на всех фотографиях, есть", - сказал Кириенко журналистам.
По его словам, он верит, что место проведения "Тавриды", а также созданные там арт-объекты вскоре появятся "на всех туристических справочниках и открытках Крыма".
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходит 20-26 августа в Крыму.
Как рассказал Кириенко, на фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогут получить гранты размером до трех миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.
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