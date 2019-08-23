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РИА Новости

Уилан заявил, что не был готов к заседанию суда из-за медицинских процедур

11:51 23.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американец Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже в России, заявил, что не был готов к судебному заседанию, поскольку принимает обезболивающие и не поел из-за медицинских процедур. При этом он утверждает, что в СИЗО ему нанесли травму, но отказывают в медицинской помощи
В пятницу в Лефортовском суде рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста Уилана до конца октября. О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. На заседании присутствуют консульские сотрудники посольства США.
"Я не ел с 7 часов вечера вчерашнего дня, так как утром у меня были назначены медицинские процедуры: у меня сегодня брали кровь и давали лекарство", - сказал он, выступая в суде.
"Из-за обезболивающих, которые я принимаю, я не могу полноценно принимать участие в процессе, тем более что я не видел материалов суда",- добавил Уиллан.
Он утверждает, что ему в СИЗО якобы нанесли травму и отказывают в необходимой медицинской помощи.
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"Негуманно привозить меня в суд, без уведомления и в таком состоянии", - сказал он.
Он также обратился к родственникам с просьбой "больше никому не верить".
У Уилана есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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