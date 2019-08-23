Уилан заявил, что не был готов к заседанию суда из-за медицинских процедур

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американец Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже в России, заявил, что не был готов к судебному заседанию, поскольку принимает обезболивающие и не поел из-за медицинских процедур. При этом он утверждает, что в СИЗО ему нанесли травму, но отказывают в медицинской помощи

В пятницу в Лефортовском суде рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста Уилана до конца октября. О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. На заседании присутствуют консульские сотрудники посольства США.

"Я не ел с 7 часов вечера вчерашнего дня, так как утром у меня были назначены медицинские процедуры: у меня сегодня брали кровь и давали лекарство", - сказал он, выступая в суде.

"Из-за обезболивающих, которые я принимаю, я не могу полноценно принимать участие в процессе, тем более что я не видел материалов суда",- добавил Уиллан.

Он утверждает, что ему в СИЗО якобы нанесли травму и отказывают в необходимой медицинской помощи.

"Негуманно привозить меня в суд, без уведомления и в таком состоянии", - сказал он.

Он также обратился к родственникам с просьбой "больше никому не верить".

У Уилана есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.