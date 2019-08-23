"Все включено" по-мексикански: звезды Мишлена, йога на плоту, тур в джунгли

"Все включено", в том числе и блюда от поваров со звездами Мишлена, – это реальность на мексиканских курортах. До 25 августа в отеле UNICO 20º87º* на побережье Ривьера-Майя проходит гастрономический фестиваль Superbia Summer*. На него приезжают именитые шеф-повара из Мексики, Испании и США, и готовят свои фирменные блюда абсолютно бесплатно. Мексиканская кухня с французскими нотками, изысканные угощения из Чикаго, отмеченные фондом "Отца американской гастрономии", испанские деликатесы - все это в обрамлении уникальных коктейлей, лучших вин и таких специалитетов, как мексиканский мескаль.

Новая эра изысканных блюд

"Основная задача отеля - изменить привычное понимание отдыха по системе "все включено", – поясняют сотрудники ANEX Tour. – Здесь туристы могут окунуться в знакомую культуру, воссозданную в современном ключе". Гастрономический фестиваль – один из способов сделать это. Шесть недель, шесть поваров и восемь звезд Мишлена. На этой неделе представления о системе "все включено" меняет Абель Эрнандес из Мехико, его ресторан получил "пять звезд" Diamond Award* за безупречный сервис и выдающуюся кухню. Фишка – трюфели.

"Не менее интересной окажется последняя неделя фестиваля, - говорят в ANEX Tour. – При заезде до 25 августа можно застать двух звездных шеф-поваров". Ноэ Сандоваль, чья неделя начнется именно в этот день, вошел в список "Лучших новых шеф-поваров" от Food&Wine* 2017 года, был номинирован как "Лучший шеф-повар 2019 года" фондом имени Джеймса Бирда, которого еще при жизни удостоили звания "Отец американской гастрономии". Помимо этого, у Ноэ Сандоваля еще и три звезды Мишлена. Он считается одним из законодателей мод в "новой эре изысканных блюд Чикаго".

Завершит фестиваль неделя испанца Хесуса Санчеса, обладателя двух мишленовских звезд и трех солнц от Repsol*. Авангардные блюда севера Испании, приправленные средиземноморским и африканским воздухом и, конечно же, морепродукты. Кулинарные изыски сопровождаются напитками от не менее известных экспертов: сомелье, лучших барменов-миксологов и специалистов по мескалю.

"Все включено" без ограничений

Фирменные блюда и коктейли гости могут получить абсолютно бесплатно, требуется лишь предварительная запись. Но и тех, кто приедет в отель позже, ждут кулинарные приключения. "Отель работает только по системе "премиум все включено" и только для гостей 18+. Все пять ресторанов уровня "гурмэ" можно посещать неограниченное количество раз, - рассказывают сотрудники отеля. - В мексиканском Cueva Siete* каждые 18 месяцев меняется шеф-повар и полностью обновляются меню. Сейчас у руля именитый мексиканский шеф Хавьер Перес Стоун".

© Фото : RCD HOTELS Номер в отеле UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya 5* © Фото : RCD HOTELS Номер в отеле UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya 5*

Еще в списке "абсолютно бесплатно": личный помощник клиентов на территории отеля, меню ароматерапии и меню подушек, йога на плотах, аренда на пляже каяка или SUP*-доски, напитки в мини-баре, кофе-машина и капсулы, обслуживание номеров 24/7, а также другие более привычные опции. Бонусом - 90% номеров с видом на Карибское море и 75% скидка на некоторые спа-процедуры, услуги в салоне красоты и экскурсии.

Для молодоженов (ими считаются те, кто зарегистрировал брак в течение последних двенадцати месяцев) и для пар, отмечающих годовщину, доступна бесплатная символическая свадебная церемония.

Белоснежный песок, бирюзовая вода и цивилизация майя

Цель гостиницы - не только погрузить гостей в атмосферу непринужденной роскоши, но и познакомить с местной культурой и ремеслами. Каждую неделю проходят импровизированные ярмарки, на которые приезжают представители небольших мексиканских компаний и предлагают гостям сувениры ручной работы, текилу, мескаль и многое другое.

© Фото : RCD HOTELS Отель UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya 5* © Фото : RCD HOTELS Отель UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya 5*

Но для более полного знакомства с Мексикой лучше выйти за пределы отеля и курорта. Некоторые экскурсии бесплатны для гостей. Кстати, цифры в названии гостиницы, это географические координаты - 20º северной широты и 87º западной долготы. Отель находится в бухте Кантена в часе езды от аэропорта Канкуна. Слева на несколько километров – только белоснежный песок, бирюзовая вода и джунгли.

Но всего семь с половиной километров отделяет его от Акумаля – "черепахового места" в переводе с юкатекского языка. Здесь обитают два вида морских черепах из шести, известных науке. Благодаря их колониям и живописным коралловым рифам, городок считается одним из лучших для снорклинга.

Чуть больше 30 километров – до Тулума, а это уже город Майя. Древняя цивилизация оставила здесь много строений. Выделяется Храм фресок, где можно увидеть "Спускающегося бога".

В 40 километрах от Тулума расположен Коба. Тут руины древнего города цивилизации майя с пирамидой Эль-Кастильо высотой 42 метра. Можно добраться и до знаменитого на весь мир города и центра культуры майя Чичен–Ица.

Райский уголок и премия автомобилистов

Менее 50 километров отделяет UNICO 20º87º* от Плая-дель-Кармен, города, который в представлении многих туристов является самым сказочным и райским уголком Мексики. Желающие смогут сравнить лично.

Отель UNICO 20º87º* отражает культуру своего региона, поэтому он уникален по стилю, дизайну, историческому фону и архитектуре. Не случайно недавно он получил награду Five Diamond Award* - одну из самых престижных международных премий среди отелей люкс-сегмента. Эксперты – члены Американской автомобильной ассоциации – учитывают все - от архитектуры, дизайна, общей атмосферы до сервиса и униформы. Крайне малое число гостиниц получают такую награду.