Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Предприятия "Группы ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РИА Новости представитель компании.

Отмечается, что это решение вызвано ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствиями "ограничений производственной деятельности "Группы ГАЗ" в связи с санкциями США".

Собеседник агентства подчеркнул, что это превентивная мера, и при стабилизации ситуации на рынке предприятия продолжат работать в обычном режиме.

В пресс-службе "Группы ГАЗ" РИА Новости заявили, по согласованию с профсоюзом соответствующие уведомления получили все сотрудники группы.

Подчеркивается, что возможный переход на неполную рабочую неделю позволит избежать сокращений и обеспечит стабильную загрузку предприятий.

В компании указали, что за семь месяцев 2019 года рынок легких коммерческих автомобилей сократился в России на 8%, по итогам этого года падение может ускориться до 15%.

На этот сектор, в частности, негативно влияют такие факторы, как высокие кредитные ставки, сокращение программ стимулирования спроса, инфляция, сокращение инвестиций, окончание больших строек.

"Все это негативно сказывается на <...> активности малого и среднего бизнеса, которые являются основными потребителями коммерческого транспорта", — заключили в пресс-службе.