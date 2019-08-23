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РИА Новости

Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций

11:49 23.08.2019 (обновлено: 14:23 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФирменная символика холдинга "Группа ГАЗ"
Фирменная символика холдинга Группа ГАЗ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фирменная символика холдинга "Группа ГАЗ". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Предприятия "Группы ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РИА Новости представитель компании.
Отмечается, что это решение вызвано ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствиями "ограничений производственной деятельности "Группы ГАЗ" в связи с санкциями США".
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Собеседник агентства подчеркнул, что это превентивная мера, и при стабилизации ситуации на рынке предприятия продолжат работать в обычном режиме.
В пресс-службе "Группы ГАЗ" РИА Новости заявили, по согласованию с профсоюзом соответствующие уведомления получили все сотрудники группы.
Подчеркивается, что возможный переход на неполную рабочую неделю позволит избежать сокращений и обеспечит стабильную загрузку предприятий.
В компании указали, что за семь месяцев 2019 года рынок легких коммерческих автомобилей сократился в России на 8%, по итогам этого года падение может ускориться до 15%.
На этот сектор, в частности, негативно влияют такие факторы, как высокие кредитные ставки, сокращение программ стимулирования спроса, инфляция, сокращение инвестиций, окончание больших строек.
"Все это негативно сказывается на <...> активности малого и среднего бизнеса, которые являются основными потребителями коммерческого транспорта", — заключили в пресс-службе.
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"Группа ГАЗ" через корпорацию "Русские машины" входит в холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. США в апреле 2018 года внесли предпринимателя и компании, которые он контролирует, в "черный список". В начале этого года Вашингтон вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
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Группа ГАЗМинистерство финансов РФОлег ДерипаскаРоссияСШАЭкономика
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