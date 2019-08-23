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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области отпраздновали День государственного флага России

11:42 23.08.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости. Десятки торжественных мероприятий прошли в муниципалитетах Ростовской области в День государственного флага России, сообщает пресс-служба главы и правительства Ростовской области.
В большинстве муниципальных образований прошли праздничные концерты.

"У нас сегодня особенный день – в нашей стране отмечается День государственного флага. Флаг – это не просто символ. В нем отражены традиции нашего народа, в нем отражен подвиг нашего народа, история нашего народа. Именно с флагом шли наши деды и отцы отстаивать свободу и независимость. Сегодня мы делаем все, чтобы наша молодежь знала историю нашего государства и нашего народа", - приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елены Кожуховой.

В столице региона в День государственного флага России перед ростовским историческим парком "Россия – моя история" прошел праздничный флешмоб – в небо выпустили 500 воздушных шаров белого, синего и красного цветов, а на площадке были развернуты два больших триколора длиной 15 и 36 метров.
Во флешмобе приняли участие 250 воспитанников детских садов, Дворца творчества детей и молодежи города, юных инспекторов движения, представителей советов молодежи восьми районов города и ростовского регионального отделения "Молодая гвардия".
Перед флешмобом председатель совета молодежи Первомайского района Мариной Кругловой и участники мероприятия сделали утреннюю зарядку.
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В других городах и районах области Комитет по молодежной политике Ростовской области совместно со всероссийским движением "Волонтеры Победы" организовал в честь праздника акцию "Российская ленточка". В Ростове-на-Дону главная часть акции прошла в центральном парке имени Максима Горького, где жителям города раздали тысячи ленточек-триколоров.
"Проведение патриотической акция "Российская ленточка" в праздничные даты стало хорошей традицией, она способствует повышению гражданской и социальной активности донской молодежи", - процитировали в пресс-службе председателя Комитета по молодежной политике Ростовской области Юрия Лескина.
В пресс-службе напомнили, что в Ростовской области ежегодно проводятся тематические акции, включая встречи с ветеранами "Наследники Победы", оборонно-спортивный лагерь "Военный городок", акции "Память поколений" и "Георгиевская ленточка", и "Волонтеры Победы". Во всероссийское движение "ЮНАРМИЯ" входят более трех тысяч юношей и девушек, в области создано 209 юнармейских отрядов.
В свою очередь для школьников, обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области, в День государственного флага России были запланированы викторины, конкурсы рисунков, квесты, концерты, раздача ленточек, воздушных шаров и значков. Школьники провели флешмобы с разворачиванием российского флага, а в областных школах прошли тематические классные часы и мастер-классы для детей и взрослых по созданию российского триколора, цитирует пресс-служба министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларису Балину.
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В пресс-службе областного правительства добавили, что к годовщине возрождения российского триколора подготовились и библиотеки региона. Для читателей были организованы тематические выставки книжных изданий и периодики, проведены информационные часы и мастер-классы.
Во всех местах проведения торжеств организаторы раздали гостям ленточки с триколором, значки, шары, а также буклеты и флаеры с напоминанием об истории создания российской символики. В хуторе Войнов Егорлыкского района жители получили тематические календари.
"Сегодня по всей области состоялось более 700 мероприятий, в которых задействовано свыше 50 тысяч человек. Праздник, объединяющий людей, полюбился нашим жителям. Потому весь многонациональный Дон празднует сегодня День Российского флага. Мероприятия продлятся еще два дня", - сказал начальник управления социально-политических коммуникаций правительства Ростовской области Максим Даниленко, слова которого приводятся в сообщении.
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Ростовская областьЮнармияРостов-на-ДонуОбщество
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