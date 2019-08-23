В Ростовской области отпраздновали День государственного флага России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости. Десятки торжественных мероприятий прошли в муниципалитетах Ростовской области в День государственного флага России, сообщает пресс-служба главы и правительства Ростовской области.

В большинстве муниципальных образований прошли праздничные концерты.

"У нас сегодня особенный день – в нашей стране отмечается День государственного флага. Флаг – это не просто символ. В нем отражены традиции нашего народа, в нем отражен подвиг нашего народа, история нашего народа. Именно с флагом шли наши деды и отцы отстаивать свободу и независимость. Сегодня мы делаем все, чтобы наша молодежь знала историю нашего государства и нашего народа", - приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елены Кожуховой.

В столице региона в День государственного флага России перед ростовским историческим парком "Россия – моя история" прошел праздничный флешмоб – в небо выпустили 500 воздушных шаров белого, синего и красного цветов, а на площадке были развернуты два больших триколора длиной 15 и 36 метров.

Во флешмобе приняли участие 250 воспитанников детских садов, Дворца творчества детей и молодежи города, юных инспекторов движения, представителей советов молодежи восьми районов города и ростовского регионального отделения "Молодая гвардия".

Перед флешмобом председатель совета молодежи Первомайского района Мариной Кругловой и участники мероприятия сделали утреннюю зарядку.

В других городах и районах области Комитет по молодежной политике Ростовской области совместно со всероссийским движением "Волонтеры Победы" организовал в честь праздника акцию "Российская ленточка". В Ростове-на-Дону главная часть акции прошла в центральном парке имени Максима Горького, где жителям города раздали тысячи ленточек-триколоров.

"Проведение патриотической акция "Российская ленточка" в праздничные даты стало хорошей традицией, она способствует повышению гражданской и социальной активности донской молодежи", - процитировали в пресс-службе председателя Комитета по молодежной политике Ростовской области Юрия Лескина.

В пресс-службе напомнили, что в Ростовской области ежегодно проводятся тематические акции, включая встречи с ветеранами "Наследники Победы", оборонно-спортивный лагерь "Военный городок", акции "Память поколений" и "Георгиевская ленточка", и "Волонтеры Победы". Во всероссийское движение "ЮНАРМИЯ" входят более трех тысяч юношей и девушек, в области создано 209 юнармейских отрядов.

В свою очередь для школьников, обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области, в День государственного флага России были запланированы викторины, конкурсы рисунков, квесты, концерты, раздача ленточек, воздушных шаров и значков. Школьники провели флешмобы с разворачиванием российского флага, а в областных школах прошли тематические классные часы и мастер-классы для детей и взрослых по созданию российского триколора, цитирует пресс-служба министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларису Балину.

В пресс-службе областного правительства добавили, что к годовщине возрождения российского триколора подготовились и библиотеки региона. Для читателей были организованы тематические выставки книжных изданий и периодики, проведены информационные часы и мастер-классы.

Во всех местах проведения торжеств организаторы раздали гостям ленточки с триколором, значки, шары, а также буклеты и флаеры с напоминанием об истории создания российской символики. В хуторе Войнов Егорлыкского района жители получили тематические календари.