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РИА Новости

Медведев освободил от должности главу пробирной палаты

11:40 23.08.2019 (обновлено: 12:01 23.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 8 февраля 2018
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Маркина от должности главы Российской государственной пробирной палаты, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации освободить Маркина Александра Владимировича от должности руководителя федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при министерстве финансов Российской Федерации", - говорится в документе.
Маркин занимал должность главы Российской государственной пробирной палаты с 2010 года. С 2002 года работал в системе Минфина. В 2015 году Маркину объявлена благодарность правительства РФ за значительный вклад в развитие пробирного надзора и многолетний добросовестный труд.
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Александр МаркинДмитрий МедведевПолитика
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