Медведев освободил от должности главу пробирной палаты

"В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации освободить Маркина Александра Владимировича от должности руководителя федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при министерстве финансов Российской Федерации", - говорится в документе.

Маркин занимал должность главы Российской государственной пробирной палаты с 2010 года. С 2002 года работал в системе Минфина. В 2015 году Маркину объявлена благодарность правительства РФ за значительный вклад в развитие пробирного надзора и многолетний добросовестный труд.