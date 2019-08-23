Российская компания подала в суд на Шварценеггера и Джеки Чана, пишут СМИ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ), создавшей фильм "Вий 3D", подал иск к China Film Group, а также Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану, Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ), создавшей фильм "Вий 3D", подал иск к China Film Group, а также Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану, пишут "Ведомости".

Российская компания требует взыскать более 216 миллионов рублей после неудачного старта проката в Китае сиквела "Вий 3D" под названием "Тайна печати дракона", в котором и снялись актеры. РФГ финансировала картину, однако пока не может получить с нее доход.

Продюсер Алексей Петрухин считает требования РФГ бесперспективными. По его словам, выделенные средства не принадлежали самой компании или частным инвесторам, а были получены от Фонда кино.

За первые выходные картина собрала чуть больше двух миллионов долларов. В России зрители смогут посмотреть ленту только в сентябре.