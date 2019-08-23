Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T14:27Z
https://ria.ru/20190823/1557820547.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155782/96/1557829674_0:0:1314:739_1036x0_80_0_0_849edb2f42b0829bb7eec60a38556da7.jpg
РИА Новости

Российская компания подала в суд на Шварценеггера и Джеки Чана, пишут СМИ

11:38 23.08.2019 (обновлено: 14:27 23.08.2019)
32477
© China Film Co. (2019)Кадр из фильма "Тайна печати дракона"
Кадр из фильма Тайна печати дракона
© China Film Co. (2019)
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ), создавшей фильм "Вий 3D", подал иск к China Film Group, а также Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану, пишут "Ведомости".
Российская компания требует взыскать более 216 миллионов рублей после неудачного старта проката в Китае сиквела "Вий 3D" под названием "Тайна печати дракона", в котором и снялись актеры. РФГ финансировала картину, однако пока не может получить с нее доход.
Продюсер Алексей Петрухин считает требования РФГ бесперспективными. По его словам, выделенные средства не принадлежали самой компании или частным инвесторам, а были получены от Фонда кино.
За первые выходные картина собрала чуть больше двух миллионов долларов. В России зрители смогут посмотреть ленту только в сентябре.
Ранее звезд мирового масштаба к судебным разбирательствам в России не привлекали.
Американский актер Дуэйн Джонсон
21 августа, 21:01Культура
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером
4634623131391
Обсудить 28
Алексей ПетрухинДжеки ЧанФонд киноАрнольд ШварценеггерКитайРоссия
Популярные комментарии
Что-то как-то словосочетание "российская кинокомпания" стало восприниматься исключительно в негативном свете. Не могу припомнить ни одного до конца удачного фильма. Либо это дешевое подражательство и плагиат западных фильмов, либо пошлая и тупая "клюква" для сильно пьющих или обкуренных. Главная цель таких компаний - "освоение бюджета", сам фильм для них - побочный продукт. Так что почему-то в данной истории патриотизм не работает, Джеки со Шварцем вызывают гораздо больше симпатии чем "антиРоссийская" компания.
23 августа, 12:00
Ivan Bez
7310507
С таким же успехом можно подать в суд на спортлото, т.к. купил билет, а миллион не выиграл))
23 августа, 11:59
iics-2008
54231002
Рекомендуем
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
РИА
Новости
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
Guardian "признала" Крым российским
Лента
новостей
Американский штурмовик A-1E сбрасывает фосфорную бомбу в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год
Страшнее смерти. Над каким запрещенным оружием негласно работают США
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
Новая жертва Трампа: Apple выгоняют из Китая
Крымский мост
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
Контейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
Китай ввел пошлины на американские товары стоимостью 75 миллиардов долларов
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Американский бизнесмен Дэвид Кох
В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох, сообщил источник
Президент России Владимир Путин
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Денис Терехов, Игорь Бахтин
Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58"Союз" отвели на безопасное расстояние от МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
Лента новостейМолния