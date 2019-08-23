Гериатр объяснила, почему в России растет число долгожителей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Увеличение числа долгожителей в России связано с улучшением методов лечения. Об этом радиостанции Увеличение числа долгожителей в России связано с улучшением методов лечения. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявила главный гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева.

"Все больше людей пожилого возраста оперируется или им оказывается самая современная помощь без оглядки на возраст. Улучшаются технологии анестезии, хирургические технологии, диагностики. Они становятся эффективными и безопасными даже для людей пожилого возраста", - пояснила врач.

Более 70% российских долгожителей — женщины, что соответствует мировой тенденции, добавила гериатр.

"Один из факторов — это то, что женщины лучше относятся к своему здоровью, у них меньше вредных привычек <...> Если им назначают лечение, то они ему, как правило, следуют более тщательно, чем мужчины. Есть и другие биологические факторы, но они продолжают изучаться даже на уровне генетики", — отметила Ткачева.