Концерт на главной площади Липецка собрал около семи тысяч зрителей

ЛИПЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Концерт в честь Дня государственного флага РФ, а также в рамках Дней Москвы в Липецкой области собрал семь тысяч зрителей, сообщил РИА Новости в пятницу врио главы региона Игорь Артамонов.
"Очень символично, что Дни Москвы открылись в Липецкой области именно в День государственного флага, после пятилетнего перерыва наши столичные друзья вновь у нас в гостях, и мы вместе отмечаем один из главных государственных праздников России. С представителями делегации Москвы мы также обсуждаем перспективы нашего сотрудничества в медицине, образовании, спорте, культуре и других сферах", - сказал Артамонов.
В свою очередь, руководитель московской делегации, глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков выразил уверенность, что Дни Москвы станут еще одним импульсом в развитии дружеских связей регионов.
В праздничном концерте приняли участие группы "Пицца", "Кватро", театр танца "Гжель", солистка Большого театра Ксения Дежнева, заслуженный артист России Феликс Царикати, финалистка проекта "Голос" Тина Кузнецова, а самой яркой звездой концерта стала народная артистка России Лариса Долина.
"Нужно проводить больше подобных мероприятий. Люди отдыхают, веселятся и получают положительные эмоции и впечатления", - отметил Артамонов.