Концерт на главной площади Липецка собрал около семи тысяч зрителей

"Очень символично, что Дни Москвы открылись в Липецкой области именно в День государственного флага, после пятилетнего перерыва наши столичные друзья вновь у нас в гостях, и мы вместе отмечаем один из главных государственных праздников России. С представителями делегации Москвы мы также обсуждаем перспективы нашего сотрудничества в медицине, образовании, спорте, культуре и других сферах", - сказал Артамонов.