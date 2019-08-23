Золото и ручная роспись: в Чечне открывается мечеть имени Рамзана Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 23 авг – РИА Новости. Крупнейшая в Европе мечеть из белоснежного мрамора, которая будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова, открывается в пятницу в чеченском городе Шали, в 35 километрах от Грозного, сообщил РИА Новости советник главы Чечни, курирующий строительство мечетей в республике, Амрудди Эдильгириев.

"Мечеть в Шали станет самой крупной в Европе, она вмещает свыше 30 тысяч человек. Кроме того, прилегающая территория может разместить до 70 тысяч молящихся. Открытие приурочено ко дню рождения первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова. В пятницу здесь совершат первую коллективную пятничную молитву", - сказал он.

Капсулу под строительство центральной мечети в третьем по величине чеченском городе Шали заложили еще в декабре 2012 года. Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити". Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол - более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.

Гордость мусульман

Мечеть имени главы Чечни называется "Гордость мусульман". Она строилась почти семь лет. По меркам Чечни, где в течение года вырастают небоскребы, это долгострой.

"Огромная территория, колоссальный объем ручной работы, сложная архитектура, новый проект, новый дизайн – все это требовало много времени. К тому же задача была создать нечто уникальное по своей красоте", - пояснил Эдильгириев.

По его словам, для выполнения каждого вида работ привлекались лучшие в своем деле специалисты из разных стран. Чиновник уверен, что с поставленной задачей они справились.

"Почему "Гордость мусульман"? Потому что, я уверен, все мусульмане будут гордиться этим великолепным сооружением. Она уже вошла в тройку красивейших, после мечетей Мекки и Медины", - сказал Эдильгириев.

Кроме того, по его мнению, мечеть станет привлекательной для туристов. "Я уверен, что желающих посмотреть эту красоту и помолиться в этой мечети будет достаточно. Уверен, она станет местом туристического паломничества", - заметил собеседник.

Уникальный проект

Автор проекта - узбекский архитектор Абдукахар Турдиев, участвовавший в создании множества мечетей в Узбекистане, говорит, что в мире нет аналога шалинской мечети.

"Это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Конечно, некоторые детали повторяются, например использованы элементы архитектуры Самарканда, Бухары в сочетании с элементами исламской цивилизации и национальной чеченской архитектуры", - сказал он РИА Новости.

По словам архитектора, проект корректировался с учетом предложений и замечаний главы Чечни.

"Территория очень большая – пять гектаров, площадь застройки - один гектар, в праздничные дни могут разместиться на всей территории мечети до 100 тысяч молящихся. Я очень рад, что имел возможность создать такую красивую архитектуру. Конечно же, это заслуга республики", - поделился Турдиев.

Греческий мрамор и золотая роспись

Белый мрамор, использованный в строительстве, добывают только на греческом острове Тасос: массивные блоки, вырезанные из скал, отправляют для доработки на материк, и уже в заводских условиях мрамор доводят до нужной формы. Каждую из пронумерованных плит укладывали искусные мастера.

По словам Эдильгириева, таким же мрамором украшен пол вокруг главной святыни мусульман в Мекке – Каабы. Он имеет светоотражающие свойства и держит прохладу в жарких климатических условиях. Роспись под куполами и на стенах выполнена вручную с использованием чистого золота. Мастера из Турции и Узбекистана расписали каждый сантиметр.

Но самая яркое украшение главного зала мечети – восьмиметровая люстра в форме лотоса весом около трех тонн. Эдильгириев рассказал, что она сделана по специальному заказу в Турции, в ней более 400 лампочек, кристаллы Swarovski и золото. Всего в зале более 500 светильников и люстр, которые выполнены в едином с центральной люстрой стиле.

Территория вокруг мечети напоминает ботанический сад, где высажены около 2 тысяч деревьев различных пород и 48 видов роз.

Мечеть Рамзана

Решение назвать мечеть именем главы Чечни приняли жители города, заявил РИА Новости представитель духовенства республики.

"Это в знак благодарности за вклад Кадырова в восстановление города и республики, а также деятельность в защиту и укрепление религии ислам", - считает собеседник.

Однако последнее слово остается за главой Чечни, свое мнение по этому поводу он пока не озвучил.

В Чечне уже функционируют две мечети, названные в честь родителей Рамзана Кадырова: самая крупная в Европе мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата-хаджи Кадырова и красивейшая мечеть в Аргуне, которая носит имя матери главы Чечни – Аймани Кадыровой, которая занимается благотворительной деятельностью.