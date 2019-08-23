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РИА Новости
Культура

Стало известно, какие актрисы снимутся в "Поездке в Америку 2" с Эдди Мерфи

11:31 23.08.2019 (обновлено: 12:12 23.08.2019)
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© AFP/Getty Images/Matt Winkelmeyer, AP Photo/Invision/Richard ShotwellАктрисы Гарсель Бове и Номзамо Мбата
Актрисы Гарсель Бове и Номзамо Мбата
© AFP/Getty Images/Matt Winkelmeyer, AP Photo/Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Актрисы Номзамо Мбата и Гарсель Бове снимутся в сиквеле комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в главной роли, сообщает THR.
Американская актриса и фотомодель Гарсель Бове играла в первом фильме о принце Акиме из вымышленной страны Замунды в 1988 году. Источник рассказал, что в сиквеле она вернется к своей роли жрицы, которая раскидывает лепестки роз.
Кого сыграет Номзамо Мбата, получившая известность за участие в южноафриканском телесериале Isibaya, пока неизвестно.
К съемкам комедии планируют приступить уже на следующей неделе. Выход картины запланирован на 18 декабря 2020 года.
Кадр из фильма Поездка в Америку
8 августа, 14:57Культура
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