Стало известно, какие актрисы снимутся в "Поездке в Америку 2" с Эдди Мерфи

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Актрисы Номзамо Мбата и Гарсель Бове снимутся в сиквеле комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в главной роли, сообщает THR.
Американская актриса и фотомодель Гарсель Бове играла в первом фильме о принце Акиме из вымышленной страны Замунды в 1988 году. Источник рассказал, что в сиквеле она вернется к своей роли жрицы, которая раскидывает лепестки роз.
Кого сыграет Номзамо Мбата, получившая известность за участие в южноафриканском телесериале Isibaya, пока неизвестно.
К съемкам комедии планируют приступить уже на следующей неделе. Выход картины запланирован на 18 декабря 2020 года.