В ЛНР рассказали о задании задержанного агента СБУ

Кого-то для суда, кого-то для расправы. СБУ пытается вербовать жителей ДНР В ДНР заявили об активных попытках СБУ завербовать жителей республики. О том, как действуют сотрудники украинских спецслужб, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Александр Асафов.