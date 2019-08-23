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РИА Новости

В ЛНР рассказали о задании задержанного агента СБУ

11:18 23.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомат Калашникова
Автомат Калашникова
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомат Калашникова. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Агент СБ Украины, задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике, должен был ликвидировать ряд сотрудников Народной милиции ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
Ранее МГБ ЛНР заявило о задержании агента СБ Украины Егора Гетьмана, который был заброшен в республику во время обмена пленными для ведения диверсионно-разведывательной деятельности.
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"Агент СБУ должен был обеспечить проход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) путем уничтожения военнослужащих Народной милиции ЛНР", - сообщили в пресс-службе МГБ.
По данным ведомства, выполняя задания СБ Украины, Гетьман получил поручение обеспечить беспрепятственный проход украинской диверсионной группы на территорию ЛНР, в случае необходимости уничтожить сотрудников Народной милиции ЛНР.
"Агент СБУ был задержан сотрудниками министерства государственной безопасности, не успев выполнить задание", - уточнили в пресс-службе.
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