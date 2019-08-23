В ГД опровергли заявление США о наращивании Москвой ядерного потенциала

ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 4 июня 2019. Архивное фото

ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 4 июня 2019

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия не стремится к наращиванию ядерного потенциала, имеющегося вооружения достаточно для сдерживания агрессии со стороны любого государства, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя слова и.о. постпреда США при ООН Джонатана Коэна.

Как ранее заявил Коэн, США считают, что у России 2 тысячи нестратегических ядерных боеголовок, и их число существенно вырастет за ближайшие 10 лет.

"Мы не стремимся к наращиванию ядерного потенциала. Тот потенциал, который у нас сегодня существует, он достаточен для того, чтоб сдержать агрессию любого противника, будь то США или любое другое государство", - сказал Швыткин.

"Второе. На мой взгляд, данное заявление свидетельствует о попытке США оправдать свои действия в части испытания той ракеты, которой недавно было проведено испытание, нарушающей ДРСМД", - добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что США нужно "не перекладывать с больной головы на здоровую", а думать о пролонгации договора СНВ-3, в чем должны быть заинтересованы и страны Европы, так как наращивание вооружений скажется прежде всего на их безопасности.