Суд отказался вывести прокурора из процесса по делу Уилана

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в пятницу отказался отвести прокурора из процесса американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Отвод прокурору заявил сам обвиняемый. По его мнению, сотрудники ФСБ нарушают его права, а прокуратура действует в интересах спецслужбы и "ничего не предпринимает".

"Суд находит отвод необоснованным и оставляет его без удовлетворения", - огласила решение судья, добавив, что Уилан не пояснил, каким образом прокурор заинтересован в исходе дела.

В пятницу в Лефортовском суде рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста Уилана до конца октября. Отвод прокурору был заявлен в самом начале заседания.

Уилан на суде также заявил, что его не уведомляли о текущем слушании, пожаловался, что месяц не видел адвоката и ему не сказали заранее о заседании. "Меня привезли сюда утром и уведомили о заседании только за два часа, меня заранее о нем не предупредили. Я не видел моего адвоката более месяца, я не мог с ними проконсультироваться и ознакомиться с документами", - сказал Уилан.

Он подчеркнул, что следствие не ознакомило его с документами, касающимися сроков продления содержания под стражей.

Также он заявил, что не согласен с решением судьи отказать в отводе прокурора. "Вы просто поддерживаете прокуратуру, здесь нет никакого судебного процесса", - добавил Уилан.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.