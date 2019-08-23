Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T10:59Z
https://ria.ru/20190823/1557817718.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_0:0:3146:1771_1036x0_80_0_0_90984c0ba8f7558422b162a7b18289ff.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий Узбекистана примет участие в открытии мечети имени Рамзана Кадырова

10:59 23.08.2019
127
© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
ТАШКЕНТ, 23 авг - РИА Новости. Глава управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов в пятницу примет участие в церемонии открытия мечети "Гордость мусульман" в Чечне, которая будет носить имя главы республики Рамзана Кадырова, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
Крупнейшая в Европе мечеть, которая будет носить имя главы Чечни, открывается в пятницу в чеченском городе Шали, в 35 километрах от Грозного.
"По приглашению президента Чечни Рамзана Кадырова глава управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов выехал для участия в церемонии открытия центральной мечети "Гордость мусульман", - сказал представитель управления.
В состав узбекской делегации вошли представители кабмина, ученые, богословы и СМИ, уточнили в управлении. В ходе визита также предусмотрены встречи с руководством Чечни, а также зарубежными гостями церемонии.
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
25 апреля, 17:10Религия и мировоззрение
Первый храмовый комплекс из мечети и церкви появится в воинской части Чечни
Автор проекта - узбекский архитектор Абдукахар Турдиев, участвовавший в создании множества мечетей в Узбекистане. Капсулу под строительство центральной мечети в третьем по величине чеченском городе Шали заложили еще в декабре 2012 года. Мечеть вмещает свыше 30 тысяч человек. Кроме того, прилегающая территория может разместить до 70 тысяч молящихся. Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол - более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.
000012
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Мечеть Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
Золото и ручная роспись: в Чечне открывается мечеть имени Рамзана Кадырова
РИА
Новости
Открытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали. 23 августа 2019
Открывшуюся в Чечне мечеть назовут именем пророка Мухаммеда
Фестиваль духовно-нравственных фильмов Fresco стартует в Армении
Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
Проект "Дни святителя Луки" запустят в клинической больнице в Москве
Лента
новостей
Панда
В "Ночь кино" в Московском зоопарке покажут фильм о пандах
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил жителей Чечни с открытием самой большой в Европе мечети
Актрисы Гарсель Бове и Номзамо Мбата
Стало известно, какие актрисы снимутся в "Поездке в Америку 2" с Эдди Мерфи
Кадр из фильма Сиротский Бруклин
В Сети появился трейлер фильма "Сиротский Бруклин" с Эдвардом Нортоном
Президент России Владимир Путин
Путин поздравил коллектив комбината "Апатит" с юбилеем
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Президент США Дональд Трамп
Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
Прощание с основателем Музея русской иконы пройдет 25 августа
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге раскритиковали идею вернуть Россию в G8
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости решения ряда проблем в угледобывающей отрасли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха
08:58В ЦУП оценивают, возможно ли повторить попытку стыковки "Союза" с МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
Лента новостейМолния