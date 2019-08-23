Муфтий Узбекистана примет участие в открытии мечети имени Рамзана Кадырова

ТАШКЕНТ, 23 авг - РИА Новости. Глава управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов в пятницу примет участие в церемонии открытия мечети "Гордость мусульман" в Чечне, которая будет носить имя главы республики Рамзана Кадырова, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.

Крупнейшая в Европе мечеть, которая будет носить имя главы Чечни, открывается в пятницу в чеченском городе Шали, в 35 километрах от Грозного.

"По приглашению президента Чечни Рамзана Кадырова глава управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов выехал для участия в церемонии открытия центральной мечети "Гордость мусульман", - сказал представитель управления.

В состав узбекской делегации вошли представители кабмина, ученые, богословы и СМИ, уточнили в управлении. В ходе визита также предусмотрены встречи с руководством Чечни, а также зарубежными гостями церемонии.