Муфтий Узбекистана примет участие в открытии мечети имени Рамзана Кадырова

ТАШКЕНТ, 23 авг - РИА Новости. Глава управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов в пятницу примет участие в церемонии открытия мечети "Гордость мусульман" в Чечне, которая будет носить имя главы республики Рамзана Кадырова, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
Крупнейшая в Европе мечеть, которая будет носить имя главы Чечни, открывается в пятницу в чеченском городе Шали, в 35 километрах от Грозного.
"По приглашению президента Чечни Рамзана Кадырова глава управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов выехал для участия в церемонии открытия центральной мечети "Гордость мусульман", - сказал представитель управления.
В состав узбекской делегации вошли представители кабмина, ученые, богословы и СМИ, уточнили в управлении. В ходе визита также предусмотрены встречи с руководством Чечни, а также зарубежными гостями церемонии.
Автор проекта - узбекский архитектор Абдукахар Турдиев, участвовавший в создании множества мечетей в Узбекистане. Капсулу под строительство центральной мечети в третьем по величине чеченском городе Шали заложили еще в декабре 2012 года. Мечеть вмещает свыше 30 тысяч человек. Кроме того, прилегающая территория может разместить до 70 тысяч молящихся. Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол - более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.