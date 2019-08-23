Сирийская армия освободила четыре деревни на севере провинции Хама

ХАН-ШЕЙХУН (Сирия), 23 авг - РИА Новости. Сирийская армия в пятницу установила контроль над деревнями Кафр-Зейта, Латмане, Латмин и Телль-Фас на севере провинции Хама, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Армия сейчас контролирует деревни Кафр-Зейта, Латмане, Латмин, Телль-Фас на севере Хамы. Теперь осталось освободить на севере Хамы лишь три деревни: Мурик, Лахая, Мааркабе", - заявил источник.

Сирийские власти объявили в четверг об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей, желающих выйти из части провинции Идлиб, удерживаемой террористическими группировками.

Правительственная армия САР заняла Хан-Шейхун, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование, сообщил в четверг РИА Новости сирийский полевой источник.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.