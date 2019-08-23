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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия освободила четыре деревни на севере провинции Хама

10:58 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военные в провинции Хама
Сирийские военные в провинции Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские военные в провинции Хама. Архивное фото
ХАН-ШЕЙХУН (Сирия), 23 авг - РИА Новости. Сирийская армия в пятницу установила контроль над деревнями Кафр-Зейта, Латмане, Латмин и Телль-Фас на севере провинции Хама, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
"Армия сейчас контролирует деревни Кафр-Зейта, Латмане, Латмин, Телль-Фас на севере Хамы. Теперь осталось освободить на севере Хамы лишь три деревни: Мурик, Лахая, Мааркабе", - заявил источник.
Сирийские власти объявили в четверг об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей, желающих выйти из части провинции Идлиб, удерживаемой террористическими группировками.
Правительственная армия САР заняла Хан-Шейхун, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование, сообщил в четверг РИА Новости сирийский полевой источник.
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После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
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