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РИА Новости

В Калифорнии сошел с рельс поезд легкого метро

10:57 23.08.2019 (обновлено: 11:06 23.08.2019)
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© AP Photo / KOVRПоезд легкого метро сошел с рельс в Сакраменто. 22 августа 2019
Поезд легкого метро сошел с рельс в Сакраменто. 22 августа 2019
© AP Photo / KOVR
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Поезд системы легкого метро в американском городе Сакраменто, штат Калифорния, сошел с рельсов, 27 человек получили ранения, сообщает городская пожарная служба в Twitter.
"Инцидент на легком метро… всего 27 пациентов, 13 транспортированы в местные травматологические пункты. Остальным медицинская помощь была оказана на месте", - говорится в заявлении пожарной службы.
Как отмечает издание Sacramento Bee, инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (утро пятницы мск). На место происшествия прибыли 15 карет скорой помощи и около 40 пожарных. Причина инцидента неизвестна, расследованием происшествия будет заниматься предприятие Sacramento Regional Transit District, отвечающее за движение общественного транспорта в городе.
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КалифорнияСакраментоСШАВ мире
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