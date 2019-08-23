Китаец тридцать лет жил с десятисантиметровым червем в мозге

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Житель китайской провинции Цзянси 30 лет прожил с десятисантиметровым червем в головном мозге, сообщает Житель китайской провинции Цзянси 30 лет прожил с десятисантиметровым червем в головном мозге, сообщает AsiaOne

Головные боли начали мучить мужчину еще в 1989 году (на тот момент ему было 29 лет). Тогда же у него случился первый приступ эпилепсии: во время карточной игры внезапно затряслись руки и ноги, изо рта пошла пена, он потерял сознание.

С тех пор его здоровье не улучшалось. Мужчина ходил по врачам, принимал назначенные лекарства, однако они не приносили никакого облегчения.