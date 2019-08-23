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РИА Новости

Эксперт оценил сотрудничество России и Китая по медицинской робототехнике

10:39 23.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРоботический хирургический комплекс на выставке "Россия, устремленная в будущее"
Роботический хирургический комплекс на выставке Россия, устремленная в будущее
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Медицинское направление может быть наиболее перспективным для сотрудничества с Китаем в сфере робототехники, заявил РИА Новости главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.
"Направления, которые связаны с производством компонентов, с изготовлением роботов в Китае, достаточно закрыты, единственное, что самым основным их интересом будет являться медицинская робототехника", - заявил Богданов на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
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Он добавил, что медицинская робототехника "лучше защищена от какого-то копирования, потому что, если мы будем реализовывать здесь какие-то компоненты или мехатронные системы, то больше нескольких штук можно и не продать".
"Но так как медицинская робототехника защищена технологией, защищена самим программным обеспечением, которое является ключевым, самими методиками работы с пациентами, исходя из этого, это направление более защищенное и наиболее перспективное для взаимодействия с китайской стороной", - сказал Богданов.
При этом, говоря о сотрудничестве с другими странами, он отметил, что "в настоящее время технология отрабатывается и сертифицируется у нас в России и серьезно на внешний рынок мы не выходили, все это только впереди".
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