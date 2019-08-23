Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на состояние здоровья, когда его доставили на заседание Лефортовского суда, в ходе которого будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Они толкают меня, даже несмотря на то, что у меня проблемы со здоровьем",- заявил Уилан журналистам, когда его вели по коридору в суд. Также он пожаловался на то, что переводчик его якобы не понимает.

Уилан перед началом суда попросил, чтобы консульские работники посетили его в СИЗО.

Позже на заседании суда он заявил, что переводчик, который присутствовал с его адвокатом на заседании, не понимает его.

"Я говорю на британском, американском, канадском диалекте английского языка, и она меня не понимает", - утверждает обвиняемый.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.