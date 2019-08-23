Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T10:41Z
https://ria.ru/20190823/1557816997.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155781/68/1557816844_0:99:2866:1711_1036x0_80_0_0_f4dfa75fac23723c305ec6966ee8a10c.jpg
РИА Новости

Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья

10:39 23.08.2019 (обновлено: 10:41 23.08.2019)
371
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на состояние здоровья, когда его доставили на заседание Лефортовского суда, в ходе которого будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Они толкают меня, даже несмотря на то, что у меня проблемы со здоровьем",- заявил Уилан журналистам, когда его вели по коридору в суд. Также он пожаловался на то, что переводчик его якобы не понимает.
Уилан перед началом суда попросил, чтобы консульские работники посетили его в СИЗО.
Позже на заседании суда он заявил, что переводчик, который присутствовал с его адвокатом на заседании, не понимает его.
"Я говорю на британском, американском, канадском диалекте английского языка, и она меня не понимает", - утверждает обвиняемый.
Гражданин США Пол Уилан
26 июля, 13:36РИА Новости
Пол Уилан вновь заявил об угрозах со стороны ФСБ
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
10 июля, 18:13РИА Новости
Рябков обсудил с Хейлом дело Уилана
260043
Обсудить 0
Пол УиланФСБ РФМоскваРоссияСШАПроисшествия
Рекомендуем
Татьяна Москалькова
Москалькова прилетела в Киев
РИА
Новости
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
Вода ушла из всех подтопленных паводком после тайфуна домов в Приморье
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Суд отказался вывести прокурора из процесса по делу Уилана
Лента
новостей
Гражданин США Пол Уилан
Уилан заявил, что не был готов к заседанию суда из-за медицинских процедур
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Фельдшер рассказал о состоянии обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Здание Верховного суда РФ в Москве
Украина попросила Верховный суд РФ пересмотреть спор с "Татнефтью"
Результаты КТ головного мозга
Китаец тридцать лет жил с десятисантиметровым червем в мозге
Автомат Калашникова
В ЛНР рассказали о задании задержанного агента СБУ
SSJ100 в ангаре компании Interjet
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 ищет на них покупателей, пишут СМИ
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы. 22 февраля 2019
Песков не стал комментировать дело американца Уилана
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter пожаловался в Верховный суд России на штраф в три тысячи рублей
Флаги стран-участниц саммита G7
В США назвали условие возвращения России в G8
Американский бизнесмен Дэвид Кох
В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох, сообщил источник
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Кличко заявил об "особом статусе" Севастополя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
09:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:03Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха
08:58В ЦУП оценивают, возможно ли повторить попытку стыковки "Союза" с МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
Лента новостейМолния