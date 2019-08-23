Девочку, три дня блуждавшую в нижегородском лесу, перевели в обычную палату

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Пятилетнюю девочку, найденную в лесу в Нижегородской области спустя трое суток, перевели из отделения интенсивной терапии и реанимации в обычную палату педиатрического отделения, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

"По информации администрации детской областной клинической больницы, девочка переведена из отделения реанимации в педиатрическое отделение. Состояние средней степени тяжести с положительной динамикой. С девочкой находится ее мама", – заявили в региональном минздраве.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье, а нашли ее только в среду. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.