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РИА Новости

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

10:36 23.08.2019 (обновлено: 11:34 23.08.2019)
108359
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"Таким образом, отдыхать россияне будут <...> со 2 по 4 ноября. Всего в ноябре будет десять выходных дней", — уточняется в сообщении.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год правительство утвердило в июле. Следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.
День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м.
В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.
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РострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
Еще август не закончился, а они напоминают, еще б напомнили, что в Новый Год отдыхаем.
23 августа, 11:32
Unnamed User
12100103
максимум на что способен Роструд напоминать о выходных и праздниках! Займитесь наконец своими прямыми обязанностями
23 августа, 11:47
llesha.dmitriev2010
1840102
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