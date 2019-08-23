Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Люди на Красной площади в Москве

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"Таким образом, отдыхать россияне будут <...> со 2 по 4 ноября. Всего в ноябре будет десять выходных дней", — уточняется в сообщении.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год правительство утвердило в июле. Следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м.