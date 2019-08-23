Самолет вернулся в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера

САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Smartavia, вылетевший в Санкт-Петербург, вернулся в четверг вечером в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера, сообщили в пятницу РИА Новости в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, самолет вылетел из аэропорта "Курумоч" согласно расписанию в четверг в 21.10 (20.10 мск).

"Вместе с тем указанный рейс возвратился в международный аэропорт "Курумоч" в 23.40 (22.40 мск) в связи с неисправностью системы кондиционирования салона", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на рейс были зарегистрированы 154 человека, в том числе 16 детей, жалоб от пассажиров не поступало, прокуратура проводит проверку.