Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T10:29Z
https://ria.ru/20190823/1557816687.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/146062/77/1460627756_0:326:3062:2048_1036x0_80_0_0_2de781a7ece6a83ca38d954ec5440b72.jpg
РИА Новости

Самолет вернулся в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера

10:29 23.08.2019
577
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкНовый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Smartavia, вылетевший в Санкт-Петербург, вернулся в четверг вечером в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера, сообщили в пятницу РИА Новости в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, самолет  вылетел из  аэропорта "Курумоч" согласно расписанию в четверг в 21.10 (20.10 мск).
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
21 августа, 18:14РИА Новости
Самолет "ЮТэйр" вернулся во Внуково из-за сработавшего индикатора закрылков
"Вместе с тем указанный рейс возвратился в международный аэропорт "Курумоч" в 23.40 (22.40 мск) в связи с неисправностью системы кондиционирования салона", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на рейс были зарегистрированы 154 человека, в том числе 16 детей, жалоб от пассажиров не поступало, прокуратура проводит проверку.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Курумоч", вернувшийся в самарский аэропорт самолет в итоге вылетел в Санкт-Петербург в пятницу в 5.30 (4.30 мск).
000213
Обсудить 0
СамараПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Ленинградской области мужчина получил штраф за разгон пьяной компании
РИА
Новости
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Пригород Дамаска Дума
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
SSJ100 в ангаре компании Interjet
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 ищет на них покупателей, пишут СМИ
Лента
новостей
Доллары США
У безработного москвича украли из квартиры 80 тысяч долларов
Самолет в аэропорту Гонолулу
В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
Флаги стран-участниц саммита G7
В США назвали условие возвращения России в G8
Подводный крейсер Юрий Долгорукий, с которого производится запуск ракет Булава
Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
Зажженные свечи. Архивное фото
Умер известный переводчик фильмов, выходивших в начале 90-х
Татьяна Москалькова
Москалькова прилетела в Киев
Зона таможенного контроля
Из Китая в Россию пытались ввезти кухонные доски с нацистской символикой
Результаты КТ головного мозга
Китаец тридцать лет жил с десятисантиметровым червем в мозге
Поезд легкого метро сошел с рельс в Сакраменто. 22 августа 2019
В Калифорнии сошел с рельс поезд легкого метро
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
The Rolling Stones официально получили личную скалу на Марсе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
09:04В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
09:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:03Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха
08:58В ЦУП оценивают, возможно ли повторить попытку стыковки "Союза" с МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
Лента новостейМолния