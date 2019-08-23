Эксперт оценил угрозу распространения тропических болезней из-за комаров

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Массовых случаев инфекционных заболеваний на юге России из-за комаров нет, как и угрозы для населения, но с насекомыми необходимо бороться, считает советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

Ранее газета "Известия" сообщила, что жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров на юге страны: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии - переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки - получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

"Комары будут распространяться, но страшной угрозы я не вижу пока. Массовой заболеваемости пока нет, в прежние годы бывало больше. Встречаются единичные случаи", - рассказал РИА Новости Малеев.

Он уточнил, что в целях профилактики необходимо бороться с комарами, изучать их и информировать население об этом.