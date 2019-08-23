В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре

СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

По данным регионального СУ СК, ночью в среду в Краснодаре произошел конфликт между группой мужчин. При этом неизвестный из хулиганских побуждений произвел множество беспорядочных выстрелов. Минимум две пули попали в 27-летнего мужчину, который скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, и убийства. Участников преступления удалось задержать в Сочи.

"В результате комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудниками уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из УВД по городу Сочи в Адлерском районе города-курорта были задержаны пятеро подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в Краснодаре", - рассказал Рунов.