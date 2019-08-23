Глава МИД КНДР назвал Помпео "ядом американской дипломатии"

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал госсекретаря США Майка Помпео "ядом американской дипломатии", Глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал госсекретаря США Майка Помпео "ядом американской дипломатии", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это заявление последовало после слов Помпео о том, что если Северная Корея не приступит к денуклеаризации, США сохранят сильнейшие в истории санкции.

"Как говорит пословица, если ворон будет часто мыться, он не станет белым, он (Помпео - ред.) - яд американской дипломатии", - заявил Ли Ён Хо.

Дипломат также сказал, что от Помпео нельзя ожидать ничего хорошего, добавив, что у него "нет ни стыда, ни совести".

"Что вызывает озабоченность, так это череда бессмысленных замечаний, которые отпускает человек, возглавляющий переговорную группу США, в то время как диалог США-КНДР стоит на повестке дня", - приводит агентство его слова.

Кроме того Ли Ён Хо отметил, что Пхеньян готов как к диалогу, так и к конфронтации с Вашингтоном.

"Если США строят воздушные замки, что все можно получить с помощью санкций, у нас остается два варианта: либо оставить их наслаждаться мечтой в свое удовольствие, либо заставить их очнуться. Мы готовы и к диалогу, и к конфронтации", - заявил он.

Американо-северокорейский диалог в последнее время испытывает застой из-за нервной реакции КНДР на проводившиеся в августе совместные военные учения Южной Кореи и США.