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РИА Новости

Глава МИД КНДР назвал Помпео "ядом американской дипломатии"

10:26 23.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал госсекретаря США Майка Помпео "ядом американской дипломатии", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Это заявление последовало после слов Помпео о том, что если Северная Корея не приступит к денуклеаризации, США сохранят сильнейшие в истории санкции.
"Как говорит пословица, если ворон будет часто мыться, он не станет белым, он (Помпео - ред.) - яд американской дипломатии", - заявил Ли Ён Хо.
Дипломат также сказал, что от Помпео нельзя ожидать ничего хорошего, добавив, что у него "нет ни стыда, ни совести".
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"Что вызывает озабоченность, так это череда бессмысленных замечаний, которые отпускает человек, возглавляющий переговорную группу США, в то время как диалог США-КНДР стоит на повестке дня", - приводит агентство его слова.
Кроме того Ли Ён Хо отметил, что Пхеньян готов как к диалогу, так и к конфронтации с Вашингтоном.
"Если США строят воздушные замки, что все можно получить с помощью санкций, у нас остается два варианта: либо оставить их наслаждаться мечтой в свое удовольствие, либо заставить их очнуться. Мы готовы и к диалогу, и к конфронтации", - заявил он.
Американо-северокорейский диалог в последнее время испытывает застой из-за нервной реакции КНДР на проводившиеся в августе совместные военные учения Южной Кореи и США.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.
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