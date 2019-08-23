Четвертый энергоблок Белоярской АЭС вышел на номинальную мощность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Энергоблока №4 Белоярской атомной электростанции (БАЭС), который ранее возобновил работу после остановки автоматикой, выведен на номинальный уровень мощности, сообщает управление информации и общественных связей БАЭС.

Энергоблок №4 Белоярской АЭС в Свердловской области с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 утром 18 августа во второй раз за чуть более чем месяц был остановлен автоматикой. Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем.

"В ночь с 22 на 23 августа энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС был выведен на номинальный уровень мощности, и продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок", - говорится в сообщении.

В БАЭС отметили, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон на территории Белоярской атомной электростанции и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона.

Предыдущая внеплановая остановка блока №4 БАЭС произошла 12 июля нынешнего года. Тогда причиной остановки было названо изменение характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора. Отклонений от пределов и условий безопасной̆ эксплуатации не было.