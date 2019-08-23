Четвертый энергоблок Белоярской АЭС вышел на номинальную мощность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Энергоблока №4 Белоярской атомной электростанции (БАЭС), который ранее возобновил работу после остановки автоматикой, выведен на номинальный уровень мощности, сообщает управление информации и общественных связей БАЭС.
Энергоблок №4 Белоярской АЭС в Свердловской области с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 утром 18 августа во второй раз за чуть более чем месяц был остановлен автоматикой. Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем.
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"В ночь с 22 на 23 августа энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС был выведен на номинальный уровень мощности, и продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок", - говорится в сообщении.
В БАЭС отметили, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон на территории Белоярской атомной электростанции и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона.
Предыдущая внеплановая остановка блока №4 БАЭС произошла 12 июля нынешнего года. Тогда причиной остановки было названо изменение характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора. Отклонений от пределов и условий безопасной̆ эксплуатации не было.
Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием начал работу в конце 2015 года. Он необходим для отработки ряда технологий для развития атомной энергетики на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.