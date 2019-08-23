Чудо на кукурузном поле. Жесткая посадка, которой аплодировал весь мир

"Отлично сработано — хорошие пилоты, хороший самолет и великое везенье", — так прокомментировал успешную посадку российского самолета на поле в Подмосковье один из читателей американской газеты. С ним солидарны по всему миру. Иные журналисты по антироссийской привычке попытались найти повод для критики — и лишь выставили себя на посмешище.
Когда происшествия с самолетами заканчиваются хорошо, можно и посмеяться. Например, китайцы вовсю хвалят качества российской кукурузы, на которую можно даже самолет посадить, и в шутку сочувствуют попавшим в двигатели чайкам.
Были и поистине курьёзные моменты. На Украине грань между идиотизмом и патриотизмом иногда становится неразличимой, как справедливо отметил автор одной заметки в украинском издании.
В одном все едины: российские пилоты заслуживают похвалы не только за свои умения, но и за стальные нервы. Комментарии в СМИ разных стран обсуждают Яна Наумова и Алексей Дубосарский.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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