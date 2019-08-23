Чудо на кукурузном поле. Жесткая посадка, которой аплодировал весь мир

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ИноСМИ. Серьезно Чудо на кукурузном поле. Жесткая посадка, которой аплодировал весь мир

Десять лет назад в США произошёл инцидент, который назвали Чудом на Гудзоне. Аналогичное недавнее происшествие с самолетом Уральских авиалиний в России тоже можно смело назвать чудом, но не только – это было и проявление мастерства российских пилотов.