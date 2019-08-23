Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пятилетняя Зарина Мирзаева рассказала, что не ела и не пила трое суток, которые провела в лесу. Об этом каналу ГТРК "Нижний Новгород" сообщила мать девочки.
"Врачи говорили, ежевику, черную смородину ела? — Нет, не ела. В речке, в озере ты пила хоть чуть-чуть воды? — Нет, не пила, не ела", — рассказала Малика Мирзаева.
По словам Зарины, в одну из ночей пошел дождь, поэтому она сняла намокшую одежду и сапожки и, пока ее не нашли, ходила в одной футболке.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье.
В масштабных поисках участвовали порядка тысячи человек: сотрудники Следственного комитета, МВД, регионального МЧС, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". Они использовали беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства и вертолеты.
Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни. Вертолетом ее доставили в больницу.
Врачи оценили ее состояние как тяжелое, однако сейчас ей стало лучше. По словам медиков, стресс практически не отразился на ее физическом и психическом здоровье.
22 августа, 23:01РИА Новости"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.