Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток

"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину Волонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.