В Индии четыре человека погибли после обрушения стены храма

Согласно его данным, инцидент произошел в день празднования Джанмаштами, или дня рождения Кришны, являющегося, по индуистским верованиям, восьмым воплощением бога-хранителя вселенной Вишну. Отмечается, что на момент обрушения стены в святилище находились множество верующих, в том числе женщины и дети.