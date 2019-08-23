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РИА Новости

Пользователи Facebook в ряде стран сообщили о сбое в работе соцсети

09:41 23.08.2019 (обновлено: 10:26 23.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Как следует из комментариев, перебои начались в четверг около девяти часов вечера по московскому времени.
О проблемах сообщают пользователи из России, Испании, США.
Больше всего жалоб поступило на сбой в работе сайта (80%), остальные связаны с входом в соцсеть (20%).
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РоссияСШАFacebook, Inc.Общество
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