Пользователи Facebook в ряде стран сообщили о сбое в работе соцсети

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Как следует из комментариев, перебои начались в четверг около девяти часов вечера по московскому времени.
Фейсбук сегодня не открывается. У кого еще?— Инна Криксунова (@InnaKriksunova) 23 августа 2019 г.
О проблемах сообщают пользователи из России, Испании, США.
Фейсбук у всех работает???— Юрий Коротков (@korotkov_yury) 23 августа 2019 г.
Больше всего жалоб поступило на сбой в работе сайта (80%), остальные связаны с входом в соцсеть (20%).
Я вообще не могу войти, даже соединения нет с фэйсбуком. Первый раз такое.Когда забанят, все равно можно войти в фэйсбук, только ничего ни писать ни комментировать там не можешь.— Лара (можно просто Дуся) (@09Ldzd5sKPoxqnP) 23 августа 2019 г.