СМИ: Канада приостановила выезд сотрудников консульства за пределы Гонконга

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Консульство Канады в Гонконге приостановило поездки своих сотрудников из числа местных жителей на материковую часть Китая после того, как китайские власти задержали в Шэньчжэне представителя британского консульства Саймона Чэна, сообщает газета Консульство Канады в Гонконге приостановило поездки своих сотрудников из числа местных жителей на материковую часть Китая после того, как китайские власти задержали в Шэньчжэне представителя британского консульства Саймона Чэна, сообщает газета South China Morning Post

"В генеральном консульстве Канады в Гонконге работают как канадские дипломаты, размещенные в Гонконге, так и сотрудники из числа местных жителей. В настоящий момент сотрудники из числа местных не будут совершать официальные деловые поездки за пределы Гонконга", - заявил изданию официальный представитель канадского консульства.

Ранее сообщалось, что власти КНР задержали в Шэньчжэне сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна. Официальный представитель МИД КНР подтвердил его задержание на 15 суток, отметив, что "этот сотрудник консульства не британский гражданин, он является гражданином Гонконга". Позже газета Global Times сообщила, что Чэн был задержан на основании статьи о проституции закона о "нарушении общественного порядка". Британский МИД ранее выразил беспокойство в связи с сообщениями о задержании Чэна.