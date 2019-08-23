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РИА Новости

СМИ: Канада приостановила выезд сотрудников консульства за пределы Гонконга

09:31 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Консульство Канады в Гонконге приостановило поездки своих сотрудников из числа местных жителей на материковую часть Китая после того, как китайские власти задержали в Шэньчжэне представителя британского консульства Саймона Чэна, сообщает газета South China Morning Post.
"В генеральном консульстве Канады в Гонконге работают как канадские дипломаты, размещенные в Гонконге, так и сотрудники из числа местных жителей. В настоящий момент сотрудники из числа местных не будут совершать официальные деловые поездки за пределы Гонконга", - заявил изданию официальный представитель канадского консульства.
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Ранее сообщалось, что власти КНР задержали в Шэньчжэне сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна. Официальный представитель МИД КНР подтвердил его задержание на 15 суток, отметив, что "этот сотрудник консульства не британский гражданин, он является гражданином Гонконга". Позже газета Global Times сообщила, что Чэн был задержан на основании статьи о проституции закона о "нарушении общественного порядка". Британский МИД ранее выразил беспокойство в связи с сообщениями о задержании Чэна.
Гонконг – бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая только в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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