Дитрих заявил, что первые поезда по мосту в Крым пойдут в конце года

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив запустят по графику, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
"Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года, и это будет сделано", — подчеркнул он во время рабочей поездки в Севастополь.
При этом, по его словам, пока сложно сказать, кто будет оператором перевозок.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением: Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая.
Первый поезд должен проехать по мосту в декабре.