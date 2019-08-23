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РИА Новости

Дитрих заявил, что первые поезда по мосту в Крым пойдут в конце года

09:20 23.08.2019 (обновлено: 11:16 23.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Крылов / Перейти в фотобанкТанкер Neyma в Керченском проливе
Танкер Neyma в Керченском проливе
© РИА Новости / Андрей Крылов
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив запустят по графику, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года, и это будет сделано", — подчеркнул он во время рабочей поездки в Севастополь.

При этом, по его словам, пока сложно сказать, кто будет оператором перевозок.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением: Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая.
Первый поезд должен проехать по мосту в декабре.
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Крымский мостЕвгений ДитрихКрымКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
РЖД плевать на санкции, они девяносто процентов перевозок делают на внутреннем рынке, всё оборудование и инфраструктура, также почти всё российского производства, от рельсов до локомотивов и вагонов. Они монополисты на российском рынке, где 100% акций принадлежит государству, хоть и называются открытым акционерным обществом. Короче, если будет, что и кого возить, то хоть бетонный забор пусть по границам России строят, РЖД всё равно останется с прибылью.
23 августа, 11:01
Себекхотеп III
3700001
Главное евро шумерам эту новость не передавайте..они до сих пор убеждены, что моста нет, т.к. его построить не возможно.))
23 августа, 10:53
КоТ УчЕный
8161001
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