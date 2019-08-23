Пакт, спасший страну: 80 лет договору СССР с Германией о ненападении

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Восемьдесят лет назад в Москве был подписан советско-германский договор о ненападении, зачастую называемый пактом Молотова-Риббентропа. Этот документ, который требовался для обеспечения безопасности СССР и помог Советскому Союзу выстоять в первый, самый тяжелый период Великой Отечественной войны в 1941 году, и сейчас остается одним из факторов мировой политики. Но Западом он используется для того, чтобы лицемерно представить пакт отправной точкой начала Второй мировой войны, а СССР - виновником ее развязывания.

Договор подписали главы внешнеполитических ведомств СССР и Германии Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп в Кремле 23 августа 1939 года в Москве. Как подчеркивают историки, содержание пакта не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.

Одновременно с договором стороны подписали секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, Восточная Польша (включая Западную Белоруссию и Западную Украину) и Бессарабия.

По мнению профессиональных военных историков, тот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.

Предпосылки к заключению договора

Как отмечают историки, Англия и Франция в 1930-х годах расчетливо и целенаправленно подталкивали Германию к войне против СССР. Так называемая "политика умиротворения", как полагают исследователи, была попыткой Лондона в собственных целях использовать германское продвижение на Восток. Причем в эти планы входила и оккупация Германией Польши как плацдарма для будущего нападения на Советский Союз.

Ключевым шагом в этом направлении считается Мюнхенский сговор 1938 года, когда жертвой такой политики стала Чехословакия. В ответ Гитлер пообещал не нападать на Англию и Францию, заключив с ними соответствующие декларации, по существу пакты о ненападении.

Позиция Польши стала решающей во время судетского кризиса. СССР один был готов оказать Чехословакии военную помощь. Пройти в Чехословакию советские войска могли только через польскую территорию. Но Варшава не намеревалась разрешать пропуск советских войск. Вдобавок Польша заняла откровенно антисоветскую позицию и приняла участие в разделе Чехословакии, захватив Тешин.

Линия, проводимая Варшавой, во многом привела и к срыву московских переговоров лета 1939 года о возможном военном союзе СССР, Англии и Франции против Германии. Руководство Польши не давало согласия предоставить свою территорию для прохода советских войск и заявляло, что готово принять военную помощью только со стороны Англии и Франции, но не от Советского Союза. Но, как показали последующие события, Англия и Франция предали Польшу так же, как Чехословакию - хотя они 3 сентября 1939 года объявили войну Германии после нападения той на Польшу, однако по-настоящему воевать за нее не стали.

При этом за спиной Москвы Лондон и Берлин вели тайные переговоры. Англия, дабы оградить себя от гитлеровского нападения, декларировала готовность пойти на немалые уступки, например, отказаться от своих обязательств в отношении Польши. Англия также решила предложить Германии разделить мир на две сферы влияния: англо-американскую - на Западе и германскую - на Востоке.

К тому моменту советское руководство уже располагало планами германского нападения на Польшу. В случае ее разгрома армии вермахта вышли бы непосредственно на границу с Советским Союзом. То же самое произошло бы и в результате гитлеровской агрессии против стран Прибалтики, которые были слишком слабы, чтобы противостоять германской военной машине.

Кроме того, в это же время ситуация на восточных границах СССР была не просто острой - в районе Халхин-Гола Красная Армия вела сражения с японскими войсками, которые в случае успеха планировали продолжить крупномасштабное наступление на запад. Тем самым перед СССР возникла угрожающая перспектива оказаться быть втянутым в войну на два фронта.

Исходя из этого советский лидер Иосиф Сталин был вынужден принять непростое, но оказавшееся единственно правильным решение для обеспечения безопасности страны, и согласиться на предложение Германии заключить договор о ненападении. В ночь с 23 на 24 августа 1939 года в Москве прошло подписание этого документа. К нему прилагался дополнительный секретный протокол, который на практике обозначал рубежи продвижения вермахта на восток в случае войны и невмешательство Германии в решения Советского Союза относительно перечисленных в протоколе территорий, которые ранее входили в состав России.

Пакт, сорвавший блицкриг

Как указывают историки, советское руководство не испытывало иллюзий относительно перспектив подписанного пакта с Германией, и понимало, что война неизбежна. Вопрос стоял в выигрыше времени. Благодаря пакту западные рубежи СССР удалось значительно отодвинуть влево, на расстояние порядка 350 километров. Фактически произошел размен территории на время, и германским армиям в первые месяцы войны пришлось продвигаться вглубь советской территории с тяжелейшими боями, а не легким маршем, как ранее по европейским столицам.

В итоге вермахт потерял и время, и свои самые боеспособные подразделения. А Советскому Союзу удалось дополнительно бросить в бой силы, которые сдержали немецкое наступление под Москвой и Ленинградом. Кроме того, удалось отправить в тыл многочисленные промышленные предприятия и сохранить производственную базу для выпуска военной техники.

Помимо этого, договором о ненападении удалось предотвратить создание единого военно-политического германо-англо-французского блока, нацеленного против СССР. Одновременно была ликвидирована угроза нападения Японии на СССР - как считают эксперты, Токио был шокирован решением Гитлера заключить пакт с Москвой. Тем самым распадалась союзническая геополитическая ось Берлин-Рим-Токио.

Наконец, Советский Союз после подписания пакта успешно использовал поставки своего сырья для покупки у Германии новейших технологий и промышленного оборудования, прежде всего станков, необходимых в оборонной промышленности, и даже новейших образцов вооружений. Благодаря этому советские специалисты получали представление не только о преимуществах, но и об уязвимостях германской военной техники, что оказалось очень важным в будущей войне. За без малого два года, прошедших с августа 1939-го по июнь 1941-го, советский военный потенциал удвоился.

Главным итогом подписания договора 1939 года стало создание таких геостратегических условий, которые позволили Советскому Союзу бесповоротно сорвать планы германского блицкрига.

Но пакт похоронил и надежды Англии на ее экспансию в Европе, отметил в беседе с РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

"В 1939 году всем было понятно, что война рано или поздно начнется. Вопрос заключался в том, где и когда рванет. И я полагаю, что с точки зрения идеального для Британии сценария это должна быть драка между СССР и Германией за право обладать кусками приносимой на заклание Польши, которая как раз и приносилась Лондоном в жертву ради стравливания Сталина и Гитлера", - сказал Никифоров.

По словам Никифорова, после начала советско-германской войны Англия могла выбирать, объявлять ли кому из ее участников войну или не объявлять, а потом выступить в роли миротворцев на европейском континенте с укреплением своего влияния по всей Европе.

"И вот этот желанный для Лондона сценарий оказался заблокированным дипломатическим "кульбитом" Гитлера, который, видимо, понял, чего от него на самом деле ждут его англосаксонские партнеры. И он решил обвести их вокруг пальца – сначала ударить по Франции после разгрома Польши, и добился от Сталина подписания договора. В общем, такое британское "расписание" войны было поломано", - добавил ученый.

Надо отметить, что пакт Молотова-Риббентропа имел и негативные последствия для СССР с точки зрения союзников Москвы по международному коммунистическому движению, у которых подписание договора вызвало недоумение и даже растерянность. Но, как указывают историки, для Сталина интересы безопасности государства стояли выше довольно химерных идеологических установок.

"В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий, с тем чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи. В умах русских каленым железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели их армии в 1914 году, когда они бросились в наступление на немцев, еще не закончив мобилизации. А теперь их границы были значительно восточнее, чем во время Первой мировой войны Если их политика и была холодно расчетливой, то она была также в тот момент в высокой степени реалистичной", - такую оценку советско-германскому договору 1939 года позже даст в своих мемуарах британский премьер Уинстон Черчилль, которого вряд ли можно заподозрить в симпатиях к России.

Антироссийская карта

Советско-германский договор 1939 года стал одним из ключевых факторов внутренней политики СССР спустя полвека после подписания, в 1989 году, когда Съезд народных депутатов СССР (тогда - высший орган управления в стране) принял постановление, осуждавшее подписание секретного дополнительного протокола к пакту.

По мнению ряда историков, то постановление съезда нардепов, подписанное советским лидером Михаилом Горбачевым, признавало прямую связь между секретным протоколом и включением в 1940 году в состав Советского Союза в качестве союзных республик Латвии, Литвы, Эстонии, а также Молдавии, и тем самым создавало идеологическую основу для их выхода из СССР на рубеже 1980-х-1990-х годов и фактического распада союзного государства.

То постановление "служило делу нашего дипломатического, идеологического и фактического разоружения перед Западом в перестроечную эпоху и в 90-е", отметил в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

И по сей день власти стран Прибалтики демонизируют советско-германский договор 1939 года для обоснования своей легитимности, сказал РИА Новости Юрий Никифоров.

По словам ученого, речь идет о той части политических элит в Латвии, Литве, Эстонии, кто себя позиционирует как наследники коллаборационистов времен Второй мировой войны. Для этих стран без пакта Молотова-Риббентропа невозможно обосновать концепцию оккупации, на которой выстраивается их постсоветская государственность, отметил Никифоров.

Эта концепция в постсоветский период послужила основанием для лишения части населения прибалтийских стран ряда прав, например, отказа в праве участвовать в приватизации, напомнил Никифоров. То есть под этим был и экономический подтекст, добавил он.

Но в прибалтийских государствах в конце 1930-х годов по сути были авторитарные режимы: людям в течение многих лет вообще не давали выбирать никаких депутатов, напомнил Никифоров. Там были организации и люди, настроенные прогермански, те, кто мечтал если не о вхождении своих стран в Третий рейх, то по крайней мере о том, чтобы стать протекторатом Третьего рейха, добавил специалист.

Летом 1940 года население этих стран пришло на избирательные участки и проголосовало за избрание новых парламентов, напомнил Никифоров. И большинство выступило за цивилизационную альтернативу – восстановление бывшей Российской империи и вхождение в состав Советского Союза, и это был демократический процесс и правдивая история, связанная с самоопределением большинства латышского, литовского и эстонского народа, отметил ученый.

Никифоров указал на деталь, которая, по его словам, старательно замалчивается в Прибалтике и на Украине: заявления о "преступности" пакта Молотова-Риббентропа должны, по логике, сопровождаться и незаконным объявлением расширения этих государств в результате присоединения к СССР.

"Но если они объявляли в свое время о выходе из Советского Союза, то сразу надо было ставить вопрос о возвращении к довоенной ситуации, то есть к границам тех лет. Но у Российской Федерации тогда появились бы территориальные претензии к сопредельным государствам, чья территория тогда увеличилась благодаря "подаркам" советских властей. Очевидно, что постановка вопроса в таком ракурсе во многом позволяет обуздывать западные стороны, если бы они попытались вынести тему пакта в какой-либо международный суд. И неслучайно они ограничиваются только информационными кампаниями. Потому что судебное рассмотрение ничего, кроме проблем для них самих, не принесет", - сказал Никифоров.

Но, по мнению историка, надо вести речь более широко, а именно об оправдании коллаборационизма, сотрудничества с нацистами в годы Второй мировой войны. "Демонизация пакта Молотова-Риббентропа - это один из инструментов оправдания и бандеровцев на Украине, и "лесных братьев" в Литве, и участия прибалтийских карателей в Холокосте", - добавил собеседник агентства.

Западная псевдологика и подтасовка фактов

Никифоров также отверг западные обвинения о том, что подписание секретного протокола к договору якобы противоречит нормам дипломатии.

"На Западе занимаются политизацией темы того договора, оттуда все время раздаются голоса, что Россия не желает каяться за пакт Молотова-Риббентропа. Это было бы смешно, если бы не было грустно. Потому что сама по себе идея того, что пакт и секретный протокол являются нарушением каких-то норм и тем более преступлением – это сама по себе фальсификация фактов и откровенная глупость, потому что пакты всегда подписывали и подписывают", - отметил Никифоров.

По его словам, советское руководство в 1939 году действовало целиком в соответствии с принятой тогда международной практикой.

"Да и сейчас зачастую какой-либо большой договор сопровождается секретной частью", - сказал Никифоров. Он напомнил, что летом 2016 года в ходе визита бывшего тогда госсекретарем США Джона Керри в РФ Москва и Вашингтон согласовали шаги для прекращения огня в Сирии и создания условий для организации политического решения ситуации в стране, однако обнародовать их не стали.

"Спрашивается, если у кого-то постороннего сейчас возникнет требование немедленно рассекретить, о чем Россия и США тогда договорились, разве это будет сделано? Нет. И если для обеспечения национальных интересов нашего государства надо держать какое-то время эти приложения в секретности, надо это делать. Да и какой партнер согласится договариваться на условиях полной прозрачности?" - отметил Никифоров.

В целом советско-германский договор 1939 года Запад использовал в качестве отправкой точки для построения "масштабной мифологической картины", необходимой в холодной войне против СССР, а теперь - России, отметил Никифоров.

"С Гитлером кто только не подписывал договоры. Сталин был последним, кто это сделал. Но никого другого, кроме Сталина, на Западе не проклинают. И никого ни контекст предвоенного кризиса, ни истинные цели Советского Союза не интересуют. Это классические двойные стандарты", - сказал историк. "И что интересно: ведь любой договор - это деяние двух подписантов. Но мы не слышим проклятий в адрес Гитлера, что он подписал пакт со Сталиным. Они направлены только в одну сторону. За этим стоит гнусная псевдологика", - добавил Никифоров.