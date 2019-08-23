На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 212,5 тысячи гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Свыше 212,5 тысяч га леса за сутки сгорело на Дальнем Востоке, потушено 18 пожаров, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по ДФО.

"По состоянию на пятницу, 23 августа (на 00.00 по мск), огонь прошел за сутки площадь в 212 тысяч 520 гектаров. К этому времени в ДФО остаются 91 лесной пожар: 54 в Республике Саха (Якутия), 23 в Забайкальском крае, 5 в Республике Бурятия, 4 в Чукотском автономном округе, 3 в Камчатском крае, 1 локализованный в Магаданской области, 1 в Амурской области. Пожароопасный сезон открыт на всей территории округа", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим введен в муниципальных районах Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краев, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на всей территории Республики Саха (Якутия) и в двух муниципальных районах Республики Бурятия.

"За минувшие сутки ликвидировано 18 возгораний. В работах по тушению участвовали 424 человека, 32 единицы наземной техники, 16 воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства.