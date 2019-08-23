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РИА Новости

На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров

08:57 23.08.2019
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© REUTERS / Borja SuarezЛесной пожар на Канарских островах. 19 августа 2019
Лесной пожар на Канарских островах. 19 августа 2019
© REUTERS / Borja Suarez
Лесной пожар на Канарских островах. 19 августа 2019
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Канарских островов объявили в пятницу наивысший уровень угрозы возникновения пожаров для пяти из числа входящих в архипелаг островов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
"Правительство Канарских островов... объявляет с 08.00 (10.00 мск) 23 августа ситуацию наивысшей тревоги из-за угрозы природных пожаров на островах Иерро, Пальма, Гомера, Тенерифе и Гран-Канария", - говорится в сообщении.
Такой уровень тревоги на островах Канарского архипелага был объявлен на следующий день после того, как власти сообщили о стабилизации ситуации с природным пожаром, бушующим на острове Гран-Канария, который охватил площадь в 12 тысяч гектаров. При этом служба спасения региона отметила, что возгорание еще не взято под контроль.
Как отмечается на сайте правительства Канарских островов, к вечеру четверга в свои дома смогли вернуться 9,8 тысячи человек. Ранее сообщалось о 10 тысячах эвакуированных.
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