В Таиланде два человека и тысяча кур сгорели в ДТП с грузовиком и фурой

БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Два человека и тысяча кур сгорели заживо в ДТП с участием грузовика и фуры в пригороде Бангкока, сообщает интернет-версия газеты Два человека и тысяча кур сгорели заживо в ДТП с участием грузовика и фуры в пригороде Бангкока, сообщает интернет-версия газеты Nation

Авария произошла около 3 часов ночи на пятницу. Грузовик с прицепом на большой скорости врезался в заднюю часть грузовой фуры, стоявшей на светофоре на шоссе в провинции Патхум Тхани, соседней с Бангкоком и являющейся фактически пригородом столицы Таиланда, пишет издание.

Сразу после сильного удара загорелась кабина грузовика, пожар мгновенно перекинулся и на фуру, говорится в сообщении. Водитель грузовика и его пассажирка сгорели в кабине заживо. Также в пожаре сгорели более тысячи живых кур из 3 тысяч, которых везла фура, сообщает газета.

Водитель фуры пытался помочь людям в горящей кабине грузовика, однако ему это не удалось. Пожарным понадобилось около часа, чтобы потушить возгорание.

Как рассказал водитель фуры, в момент ДТП он стоял на светофоре. "Я не знаю, как это могло произойти. Грузовик ехал на большой скорости и даже не тормозил перед столкновением", - заявил водитель газете.