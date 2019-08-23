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РИА Новости

В Таиланде два человека и тысяча кур сгорели в ДТП с грузовиком и фурой

08:48 23.08.2019 (обновлено: 09:28 23.08.2019)
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© AP Photo / Manish SwarupПожарные в Таиланде
Пожарные в Таиланде
© AP Photo / Manish Swarup
Пожарные в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Два человека и тысяча кур сгорели заживо в ДТП с участием грузовика и фуры в пригороде Бангкока, сообщает интернет-версия газеты Nation.
Авария произошла около 3 часов ночи на пятницу. Грузовик с прицепом на большой скорости врезался в заднюю часть грузовой фуры, стоявшей на светофоре на шоссе в провинции Патхум Тхани, соседней с Бангкоком и являющейся фактически пригородом столицы Таиланда, пишет издание.
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Сразу после сильного удара загорелась кабина грузовика, пожар мгновенно перекинулся и на фуру, говорится в сообщении. Водитель грузовика и его пассажирка сгорели в кабине заживо. Также в пожаре сгорели более тысячи живых кур из 3 тысяч, которых везла фура, сообщает газета.
Водитель фуры пытался помочь людям в горящей кабине грузовика, однако ему это не удалось. Пожарным понадобилось около часа, чтобы потушить возгорание.
Как рассказал водитель фуры, в момент ДТП он стоял на светофоре. "Я не знаю, как это могло произойти. Грузовик ехал на большой скорости и даже не тормозил перед столкновением", - заявил водитель газете.
По версии полиции, водитель грузовика мог заснуть за рулем.
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