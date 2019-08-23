Названы самые "мужские" марки автомобилей в России

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг марок автомобилей с наибольшим числом владельцев-мужчин. На первом месте оказался Infiniti (95,8%), за ним следуют УАЗ (95,5%) и Subaru (93,3%).
Также в десятке лидеров оказались Toyota, Skoda, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi и Honda.
Рейтинг основан на опросах автовладельцев, в которых приняли участие 240 тысяч респондентов возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводилось поэтапно в период с 2013 по 2019 годы.