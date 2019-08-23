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РИА Новости

Названы самые "мужские" марки автомобилей в России

08:36 23.08.2019 (обновлено: 08:39 23.08.2019)
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© AFP 2019 / Damien MeyerМужчина разговаривает по телефону за рулем автомобиля
Мужчина разговаривает по телефону за рулем автомобиля
© AFP 2019 / Damien Meyer
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг марок автомобилей с наибольшим числом владельцев-мужчин. На первом месте оказался Infiniti (95,8%), за ним следуют УАЗ (95,5%) и Subaru (93,3%).
Также в десятке лидеров оказались Toyota, Skoda, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi и Honda.
Рейтинг основан на опросах автовладельцев, в которых приняли участие 240 тысяч респондентов возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводилось поэтапно в период с 2013 по 2019 годы.
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