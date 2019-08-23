В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины. Архивное фото

Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины

ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 22 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.