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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

08:31 23.08.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПоследствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
© РИА Новости / Олеся Потапова
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Табличка с надписью мины в районе поселка Пески в Донецкой области
21 августа, 23:32РИА Новости
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
"За 22 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь со стороны Луганского по Калиновке, со стороны Светлодарска - по Лозовому.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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