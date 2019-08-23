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РИА Новости

На Ямале начался отопительный сезон

08:26 23.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБуровая установка
Буровая установка
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Новый отопительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе начался через месяц после того, как на севере округа был завершен предыдущий, следует из сообщения предприятия "Ямалкоммунэнерго".
Компания 23 июля сообщала о завершении отопительного сезона после того, как коммунальщики перестали подавать тепло в дома отдаленного ямальского села Сеяха, расположенного за полярным кругом. Этот населенный пункт был последним в регионе, где предприятие отключило теплоснабжение на традиционный летний перерыв, необходимый для плановых работ на котельных и сетях.
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Первой же в рамках нового сезона тепло получит школа-интернат в селе Гыда Тазовского района, затем - детские сады, больницы, а также жилые дома. Традиционно в поселке, как отметили в компании, отопительный период наступает 18-22 августа. Это связано с географическими особенностями расположения населенного пункта.
"С сегодняшнего дня с 20.00 котельные села Гыда переходят в активную фазу работы - ресурсники запустят систему отопления после непродолжительного летнего перерыва на подготовку к очередному осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении.
Предприятие уточняет, что, несмотря на короткий период подготовки, основной объем работ по ремонту систем теплоснабжения удалось выполнить, а оставшаяся часть никак не повлияет на процесс подачи тепла.
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