На Ямале начался отопительный сезон

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Новый отопительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе начался через месяц после того, как на севере округа был завершен предыдущий, следует из сообщения предприятия "Ямалкоммунэнерго".

Компания 23 июля сообщала о завершении отопительного сезона после того, как коммунальщики перестали подавать тепло в дома отдаленного ямальского села Сеяха, расположенного за полярным кругом. Этот населенный пункт был последним в регионе, где предприятие отключило теплоснабжение на традиционный летний перерыв, необходимый для плановых работ на котельных и сетях.

Первой же в рамках нового сезона тепло получит школа-интернат в селе Гыда Тазовского района, затем - детские сады, больницы, а также жилые дома. Традиционно в поселке, как отметили в компании, отопительный период наступает 18-22 августа. Это связано с географическими особенностями расположения населенного пункта.

"С сегодняшнего дня с 20.00 котельные села Гыда переходят в активную фазу работы - ресурсники запустят систему отопления после непродолжительного летнего перерыва на подготовку к очередному осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении.