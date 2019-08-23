Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 23 авг - РИА Новости. Вооруженный палестинец в ночь на пятницу атаковал израильских военных на границе сектора Газа и был ранен ответным огнем, сообщили армия и медики.
С начала месяца это уже пятый такой инцидент, который израильтяне трактуют как срыв попыток боевиков проникнуть в страну с диверсионно-террористическими целями.
"Военнослужащие Армии обороны Израиля засекли вооруженного террориста, приближавшегося к забору безопасности на севере сектора Газа. Террорист затем метнул несколько гранат в военных. Войска атаковали и остановили террориста", - сказано в релизе армейской пресс-службы.
С израильской стороны потерь нет. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило об одном палестинце, раненном в перестрелке с израильскими военнослужащими на границе анклава.
Предыдущий аналогичный инцидент произошел примерно в том же районе в конце прошлой недели. Тогда в перестрелке с военными погибли трое палестинцев. Две недели назад израильтяне ликвидировали группу из четырех боевиков. В начале августа палестинец ранил на границе офицера, двух солдат и был убит ответным огнем.