Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T08:17Z
https://ria.ru/20190823/1557813131.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155729/79/1557297943_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_dfda29330989f2e457f4f25d407091a7.jpg
РИА Новости

Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы

08:17 23.08.2019
233
© REUTERS / Ammar AwadИзраильские военные
Израильские военные
© REUTERS / Ammar Awad
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 23 авг - РИА Новости. Вооруженный палестинец в ночь на пятницу атаковал израильских военных на границе сектора Газа и был ранен ответным огнем, сообщили армия и медики.
С начала месяца это уже пятый такой инцидент, который израильтяне трактуют как срыв попыток боевиков проникнуть в страну с диверсионно-террористическими целями.
Израильские военнослужащие
11 августа, 10:42РИА Новости
Палестинец погиб в перестрелке с израильскими войсками на границе Газы
"Военнослужащие Армии обороны Израиля засекли вооруженного террориста, приближавшегося к забору безопасности на севере сектора Газа. Террорист затем метнул несколько гранат в военных. Войска атаковали и остановили террориста", - сказано в релизе армейской пресс-службы.
С израильской стороны потерь нет. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило об одном палестинце, раненном в перестрелке с израильскими военнослужащими на границе анклава.
Предыдущий аналогичный инцидент произошел примерно в том же районе в конце прошлой недели. Тогда в перестрелке с военными погибли трое палестинцев. Две недели назад израильтяне ликвидировали группу из четырех боевиков. В начале августа палестинец ранил на границе офицера, двух солдат и был убит ответным огнем.
111100
Обсудить 0
ПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Вашингтон отозвал предложение Анкаре о продаже Patriot, пишут СМИ
РИА
Новости
Буровая установка
На Ямале начался отопительный сезон
Вид с набережной на Гонконг
В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города
Тушение пожара
В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
Лента
новостей
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Восточный берег острова Сахалин. Архив
МТС обеспечит сотовой связью главные дороги Сахалина
Гонолулу - столица штата Гавайи
В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Кличко заявил об "особом статусе" Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Рисунок заседания Федерального суда в Вашингтоне по делу Марии Бутиной
"Сдавший" Бутину ФБР крупный бизнесмен из США покинул свой пост в компании
Комар
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко заявил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за "троллей"
Жара в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Флаг Кубы
В ДТП на востоке Кубы погибли шесть человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
08:26На Ямале начался отопительный сезон
08:17Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы
08:04В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
07:59В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города
07:56Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:44Глава Бразилии мобилизовал весь кабмин для борьбы с пожарами в Амазонии
07:41Вашингтон отозвал предложение Анкаре о продаже Patriot, пишут СМИ
07:39Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак
07:34МТС обеспечит сотовой связью главные дороги Сахалина
07:31Машины с косатками и белухами из "китовой тюрьмы" прибыли к Охотскому морю
07:29Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке
07:16Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города Елизово на Камчатке
07:14Премьер Японии намерен обсудить на G7 вопросы КНДР и Ближнего Востока
07:06В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
06:54Уровень Амура у Хабаровска достиг 607 сантиметров
06:48МЧС сообщило о нарушениях на хабаровских избирательных участках
06:46Названы самые опасные для желающих иметь детей профессии
06:44В результате ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе погибли трое человек
06:39Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Лента новостейМолния