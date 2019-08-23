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РИА Новости

В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме

08:04 23.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Тушение пожара. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в жилом восьмиквартирном доме в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
"При загорании в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме в Ленинском районе по улице Инициаторов было эвакуировано 16 человек, один погиб", - говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что сигнал о пожаре поступил ночью в пятницу. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. На тушении работали 32 человека и 11 единиц техники.
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