В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме

КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в жилом восьмиквартирном доме в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.

"При загорании в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме в Ленинском районе по улице Инициаторов было эвакуировано 16 человек, один погиб", - говорится в сообщении.