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РИА Новости

Глава Бразилии мобилизовал весь кабмин для борьбы с пожарами в Амазонии

07:44 23.08.2019
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© AP Photo / Silvia izquierdoЖаир Болсонару, кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии, после голосования на избирательном участке в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2018
Жаир Болсонару, кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии, после голосования на избирательном участке в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2018
© AP Photo / Silvia izquierdo
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, мобилизующий все министерства страны для поиска решений по борьбе с пожарами в лесах Амазонии, сообщает портал Globo.
Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, площадь лесных пожаров в Амазонии на 82% превосходит площади, пройденные огнем за прошлый год.
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"Все министерства мобилизованы, чтобы представить решение. Начиная от точечных действий, касающихся пожаров и уничтожения леса, до решений в целом по региону", - заявил глава администрации президента Оникс Лоренцони. Ожидается, что первые шаги в рамках плана по борьбе с пожарами будут объявлены утром в пятницу.
Помощь в тушении пожаров на территории Бразилии уже предложили Чили, Аргентина и Венесуэла.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом, призвав страны "большой семерки" обсудить эту проблему в ходе предстоящего саммита в Биаррице.
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