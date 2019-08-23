Глава Бразилии мобилизовал весь кабмин для борьбы с пожарами в Амазонии

Жаир Болсонару, кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии, после голосования на избирательном участке в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2018

© AP Photo / Silvia izquierdo Жаир Болсонару, кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии, после голосования на избирательном участке в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2018

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, мобилизующий все министерства страны для поиска решений по борьбе с пожарами в лесах Амазонии, сообщает портал Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, мобилизующий все министерства страны для поиска решений по борьбе с пожарами в лесах Амазонии, сообщает портал Globo

Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, площадь лесных пожаров в Амазонии на 82% превосходит площади, пройденные огнем за прошлый год.

"Все министерства мобилизованы, чтобы представить решение. Начиная от точечных действий, касающихся пожаров и уничтожения леса, до решений в целом по региону", - заявил глава администрации президента Оникс Лоренцони. Ожидается, что первые шаги в рамках плана по борьбе с пожарами будут объявлены утром в пятницу.

Помощь в тушении пожаров на территории Бразилии уже предложили Чили, Аргентина и Венесуэла.