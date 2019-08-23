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РИА Новости

Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак

07:39 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью местному телевидению не стал отрицать причастность еврейского государства к недавним авиаударам по базам проиранских сил на территории Ирака.
Налеты на объекты, которые, по данным СМИ, могли использоваться для переброски оружия в Сирию и Ливан, фиксируются со второй половины июля. Последний из них произошел во вторник, вызвав пожар на складе боеприпасов народного ополчения на авиабазе аль-Бакр в иракской провинции Салах-эд-Дин.
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В ходе интервью русскоязычному Девятому телеканалу Нетаньяху спросили, действует ли Израиль в Ираке, "когда требуется".
"Мы действуем и не только, если требуется. Мы действуем на многих фронтах, противостоя государству, которое стремится нас уничтожить. Разумеется, я предоставил свободу действий и дал распоряжение силам безопасности делать все, что нужно, чтобы сорвать эти иранские инициативы", - сказал он. "Я возглавлял и во многих аспектах до сих пор возглавляю мировые усилия по нейтрализации иранской угрозы", - добавил глава израильского правительства.
Иракские представители, включая замглавы народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис, обвинили в авиаударах израильские беспилотники, которые, по их данным, действуют в координации с ВВС США.
До сих пор израильские власти публично говорили только о налетах на соседнюю Сирию в рамках борьбы с Ираном в регионе. Последняя официально признанная ими бомбежка Ирака относится к 1981 году, когда ВВС Израиля уничтожили атомную электростанцию "Озирак", строившуюся под Багдадом.
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Биньямин НетаньяхуИракИзраильВ мире
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