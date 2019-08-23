МТС обеспечит сотовой связью главные дороги Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – РИА Новости. Власти Сахалина и компания МТС договорились о строительстве телекоммуникационной инфраструктуры на ключевых транспортных артериях острова, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко.

"До конца 2020 года полным покрытием сотовой связью мы планируем обеспечить тысячу километров островных дорог. Соответствующее соглашение в пятницу мы подписали с директором областного филиала МТС Виталием Рыбаком", - рассказал глава региона.

По его словам, региональное правительство подготовит площадки под размещение базовых станций, возведет антенно-мачтовые сооружения и проложит линии электропередачи, а МТС возьмет на себя установку базовых станций, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

На части направлений сотовая связь появится впервые, например, на трассе Поронайск - Оха. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры на этих участках завершат до конца 2020 года.

По информации сотового оператора, в настоящее время связь МТС доступна для 98% жителей Сахалина, а воспользоваться мобильным интернетом могут 90% островитян. При этом в регионе еще остаются участки, не покрытые мобильной связью, но крайне важные для логистики острова.

"Мы планируем уделить им пристальное внимание, но понимаем, что такие сложные проекты можно реализовать только в партнерстве с правительством области", – процитировали в пресс-службе слова директора филиала МТС в Сахалинской области Виталия Рыбака.