Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города Елизово на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг - РИА Новости. Медведица и трое медвежат зашли в город Елизово на Камчатке, хищников с улицы прогнали полицейские, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.

"Животные вышли в город Елизово в пятницу утром в районе автостанции и расположенных рядом магазинов. Полицейские, используя специальные сигналы патрульной машины, отогнали медведей в сторону реки Авача", - сказал собеседник агентства.

По его словам, медведями занялись охотоведы, они ищут животных.