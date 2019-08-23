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РИА Новости

Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города Елизово на Камчатке

07:16 23.08.2019
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CC0 / skeeze / Бурый медведь
Бурый медведь
CC0 / skeeze /
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг - РИА Новости. Медведица и трое медвежат зашли в город Елизово на Камчатке, хищников с улицы прогнали полицейские, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.
"Животные вышли в город Елизово в пятницу утром в районе автостанции и расположенных рядом магазинов. Полицейские, используя специальные сигналы патрульной машины, отогнали медведей в сторону реки Авача", - сказал собеседник агентства.
По его словам, медведями занялись охотоведы, они ищут животных.
На Камчатке с начала года ликвидировано более 60 медведей, которые могли представлять опасность для людей. От лап хищников в 2019 году на полуострове погибли три человека.
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ЕлизовоКамчаткаРоссияПроисшествия
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