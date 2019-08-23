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РИА Новости

В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек

07:06 23.08.2019 (обновлено: 07:47 23.08.2019)
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© РИА Новости / Иван Захарченко Гонолулу - столица штата Гавайи
Гонолулу - столица штата Гавайи
© РИА Новости / Иван Захарченко
Гонолулу - столица штата Гавайи. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах из-за задымления, семь пассажиров были госпитализированы, передает Hawaii News Now.
Airbus 321 выполнял рейс из Окленда на Гавайи. На его борту находились 184 пассажира и семь членов экипажа.
За 20 минут до прибытия в салоне и грузовом отсеке лайнера появился дым. После посадки пассажиров эвакуировали с помощью аварийных трапов. Семеро пострадали.
По словам представителя авиакомпании , у пяти взрослых и двоих детей выявлены симптомы отравления угарным газом. По предварительным данным, их состояние не представляет опасности.
В то же время специалисты не нашли источник дыма либо очаг возгорания.
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