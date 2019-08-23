В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах из-за задымления, семь пассажиров были госпитализированы, передает Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку в Гонолулу на Гавайских островах из-за задымления, семь пассажиров были госпитализированы, передает Hawaii News Now

Airbus 321 выполнял рейс из Окленда на Гавайи. На его борту находились 184 пассажира и семь членов экипажа.

За 20 минут до прибытия в салоне и грузовом отсеке лайнера появился дым. После посадки пассажиров эвакуировали с помощью аварийных трапов. Семеро пострадали.

По словам представителя авиакомпании , у пяти взрослых и двоих детей выявлены симптомы отравления угарным газом. По предварительным данным, их состояние не представляет опасности.