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РИА Новости

Уровень Амура у Хабаровска достиг 607 сантиметров

06:54 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Уровень Амура у Хабаровска в пятницу составил 607 сантиметров, рост в течение трех суток составил 7 сантиметров, однако в ближайшее время ожидается дополнительный приток воды от прошедших в бассейне Амура дождей, сообщает правительство Хабаровского края.
Опасным для города считается уровень в 600 сантиметров. Максимальный уровень реки у Хабаровска был зарегистрирован во время наводнения в 2013 году - 808 сантиметров.
Паводок в Хабаровске
05:47РИА Новости
Группа спасателей дополнительно направлена в Хабаровский край из-за паводка
"Подъем воды в Амуре у Хабаровска временно замедлился. За последние трое суток река прибавила лишь 7 сантиметров, достигнув уровня в 607 сантиметров. Однако в Дальневосточном УГМС по-прежнему сохраняют свой предыдущий прогноз об отметках в 630-680 сантиметров. Синоптики объясняют, что вода от недавних дождей еще не дошла до города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Забайкалье, на территории Амурской области, а также в КНР прошли обильные дожди. Они сформировали паводки, которые сейчас движутся по малым рекам, в том числе по притокам Амура рекам Уссури и Сунгари. Кроме того, дожди прошли и на территории самого Хабаровского края. Опасность паводков сохранится до конца августа.
Сообщается, что в пятницу в Хабаровском крае остаются подтопленными 25 жилых домов, 528 приусадебных и 805 земельных участков, 1,86 тысячи дач, а также 36 участков внутри населенных пунктов и три участка межпоселковых дорог. От паводков пострадали жители 61 населенного пункта в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Вяземском и Амурском районах. Появилась угроза подтоплений и в Комсомольске-на-Амуре, где по новому прогнозу уровень воды может подняться до 750 сантиметров. В городе оперативно развернуты работы по укреплению дамб и слабых мест. В правительстве края создана отдельная рабочая группа по оказанию содействия администрации Комсомольска-на-Амуре в борьбе со стихией.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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