Уровень Амура у Хабаровска достиг 607 сантиметров

ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Уровень Амура у Хабаровска в пятницу составил 607 сантиметров, рост в течение трех суток составил 7 сантиметров, однако в ближайшее время ожидается дополнительный приток воды от прошедших в бассейне Амура дождей, сообщает правительство Хабаровского края.

Опасным для города считается уровень в 600 сантиметров. Максимальный уровень реки у Хабаровска был зарегистрирован во время наводнения в 2013 году - 808 сантиметров.

"Подъем воды в Амуре у Хабаровска временно замедлился. За последние трое суток река прибавила лишь 7 сантиметров, достигнув уровня в 607 сантиметров. Однако в Дальневосточном УГМС по-прежнему сохраняют свой предыдущий прогноз об отметках в 630-680 сантиметров. Синоптики объясняют, что вода от недавних дождей еще не дошла до города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Забайкалье, на территории Амурской области, а также в КНР прошли обильные дожди. Они сформировали паводки, которые сейчас движутся по малым рекам, в том числе по притокам Амура рекам Уссури и Сунгари. Кроме того, дожди прошли и на территории самого Хабаровского края. Опасность паводков сохранится до конца августа.

Сообщается, что в пятницу в Хабаровском крае остаются подтопленными 25 жилых домов, 528 приусадебных и 805 земельных участков, 1,86 тысячи дач, а также 36 участков внутри населенных пунктов и три участка межпоселковых дорог. От паводков пострадали жители 61 населенного пункта в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Вяземском и Амурском районах. Появилась угроза подтоплений и в Комсомольске-на-Амуре, где по новому прогнозу уровень воды может подняться до 750 сантиметров. В городе оперативно развернуты работы по укреплению дамб и слабых мест. В правительстве края создана отдельная рабочая группа по оказанию содействия администрации Комсомольска-на-Амуре в борьбе со стихией.