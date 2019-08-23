Названы самые опасные для желающих иметь детей профессии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали самые опасные профессии для репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Списком делится телеканал В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали самые опасные профессии для репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Списком делится телеканал RT

Отмечается, что на возможность родить негативно влияют сферы деятельности, связанные с воздействием химических факторов (маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик) и вибрации (водитель, гравер, дорожник, клепальщик, шлифовальщик). Репродуктивному здоровью женщин также может угрожать работа, связанная с микроорганизмами, в частности, работа в медицинских учреждениях, исследовательских лабораториях, водоочистных сооружениях, пищевой промышленности и животноводстве.

Помимо этого, женщинам не рекомендуется работа, связанная с поднятием тяжестей или экстремальным микроклиматом (холодным или жарким), а также воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей.

По словам экспертов, на репродуктивное здоровье мужчин негативно влияют профессии, сопряженные с воздействием всех тех же факторов, кроме тяжести рабочего процесса.

Специалисты пояснили, что вред от опасных факторов может проявиться в нарушении формирования органов у детей, генетических сбоях. Кроме того, возможны случаи выкидышей и мертворождения.