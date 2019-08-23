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РИА Новости

Названы самые опасные для желающих иметь детей профессии

06:46 23.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЛитейщик пьет воду
Литейщик пьет воду
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали самые опасные профессии для репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Списком делится телеканал RT.
Отмечается, что на возможность родить негативно влияют сферы деятельности, связанные с воздействием химических факторов (маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик) и вибрации (водитель, гравер, дорожник, клепальщик, шлифовальщик). Репродуктивному здоровью женщин также может угрожать работа, связанная с микроорганизмами, в частности, работа в медицинских учреждениях, исследовательских лабораториях, водоочистных сооружениях, пищевой промышленности и животноводстве.
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Помимо этого, женщинам не рекомендуется работа, связанная с поднятием тяжестей или экстремальным микроклиматом (холодным или жарким), а также воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей.
По словам экспертов, на репродуктивное здоровье мужчин негативно влияют профессии, сопряженные с воздействием всех тех же факторов, кроме тяжести рабочего процесса.
Специалисты пояснили, что вред от опасных факторов может проявиться в нарушении формирования органов у детей, генетических сбоях. Кроме того, возможны случаи выкидышей и мертворождения.
Также в НИИ медицины труда напомнили, что репродуктивное здоровье зависит и от образа жизни, а именно: питания, отсутствия вредных привычек, двигательной активности, продолжительности сна, отсутствия психоэмоциональных перегрузок.
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