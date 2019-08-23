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РИА Новости

Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией

06:37 23.08.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.
По его словам, визит делегации продлится с 27 сентября по 8 октября и приурочен к проведению Международного русско-итальянского арт-фестиваля "Лигурийские сезоны" в Севастополе.
"Для участия в арт-проекте в Крым приедут представители культурной общественности и делового сообщества провинции Лигурия (Италия). Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии", - сказал РИА Новости Пипия.
По его словам, фестиваль организован ассоциацией "Лигурия — Россия — Сан-Ремо — Ницца — Лазурный берег" при поддержке правительства Севастополя.
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