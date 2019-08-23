Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.

По его словам, визит делегации продлится с 27 сентября по 8 октября и приурочен к проведению Международного русско-итальянского арт-фестиваля "Лигурийские сезоны" в Севастополе.

"Для участия в арт-проекте в Крым приедут представители культурной общественности и делового сообщества провинции Лигурия (Италия). Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии", - сказал РИА Новости Пипия.